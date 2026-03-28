किताब लेकर लौट रही थी लड़की, पुल के पास अकेली देख युवक ने की गंदी हरकत, जबरन ले जाने की कोशिश

पुल के पास नाबालिग से छेड़छा
Chamoli Crime News: उत्तराखंड के चमोली के नन्दानगर थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना सामने आई है। घाट बाजार इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई। आरोपी युवक ने गलत नीयत से लड़की को छुआ और उसे जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश की। लड़की 26 मार्च को अपनी शिक्षिका के घर से किताब लेकर लौट रही थी। पुराने बाजार स्थित पुल के पास आरोपी ने उसे अकेला देखकर रोक लिया। उसने पहले छेड़छाड़ की और फिर जबरदस्ती साथ ले जाने का प्रयास किया। लड़की किसी तरह बचकर भाग निकली और घर जाकर अपने परिजनों को सारी बात बताई।
घटना घाट बाजार के पुराने पुल के पास हुई। आरोपी ने लड़की को अकेला पाकर उसे रोका। पहले गलत हरकत की और फिर उसे जबरन ले जाने की कोशिश की। लड़की डर गई लेकिन हिम्मत करके वहां से बच निकली। इस घटना से परिवार में काफी दहशत फैल गई। परिजनों ने तुरंत पुलिस से मदद मांगी। लड़की की मां ने थाना नन्दानगर में लिखित शिकायत दी।
पुलिस ने शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। मामले में अपराध संख्या 05/2026 दर्ज किया गया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत केस दर्ज हुआ। ये धाराएं नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ और यौन अपराध से संबंधित हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच टीम बनाई।
जांच के दौरान पुलिस को आरोपी का पता चला। आरोपी का नाम मनोज कुमार (35 वर्ष) है। वह ग्राम सैती, थाना नन्दानगर का निवासी है। पुलिस टीम ने उसे जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करके उसे अदालत में पेश करेगी। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता से की जा रही है।
महिलाओं-बालिकाओं की सुरक्षा पर पुलिस का जोर चमोली पुलिस ने कहा है कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ऐसे मामलों में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जा रही है। दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई ऐसी घटना देखें तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। बच्चों को अकेले बाहर भेजते समय सावधानी बरतें।
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