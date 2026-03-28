किताब लेकर लौट रही थी लड़की, पुल के पास अकेली देख युवक ने की गंदी हरकत, जबरन ले जाने की कोशिश

Chamoli Crime News: उत्तराखंड के चमोली के नन्दानगर थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना सामने आई है। घाट बाजार इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई। आरोपी युवक ने गलत नीयत से लड़की को छुआ और उसे जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश की। लड़की 26 मार्च को अपनी शिक्षिका के घर से किताब लेकर लौट रही थी। पुराने बाजार स्थित पुल के पास आरोपी ने उसे अकेला देखकर रोक लिया। उसने पहले छेड़छाड़ की और फिर जबरदस्ती साथ ले जाने का प्रयास किया। लड़की किसी तरह बचकर भाग निकली और घर जाकर अपने परिजनों को सारी बात बताई।