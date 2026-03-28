बेटे के मुंडन के लिए पैसे नहीं जुटा पाई मां, साड़ी के फंदे से लटकर दे दी जान, रो-रोकर पति का बुरा हाल

घटना के बाद धीरेंद्र अपने इकलौते बेटे एकांश को गोद में लेकर रोते रहे। कभी स्वाति के शव को देखता, कभी बच्चे को चूमते और कभी उसे दूध पिलाते। यह देखकर पुलिसकर्मी और पड़ोसी भी भावुक हो गए। धीरेंद्र ने कहा खि लोग अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं अपने बेटे का मुंडन तक नहीं करा सका। अब जीने का क्या मतलब है? धीरेंद्र शव लेकर पैतृक गांव मेघनीपुरवा गया, लेकिन वहां स्वाति और उनके अपने घरवालों ने शव देखने से इनकार कर दिया और उन्हें भगा दिया। निराश होकर धीरेंद्र शव लेकर फिर मंधना लौट आया। मकान मालिक ललित कटियार ने 112 पर सूचना दी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिठूर इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ने मामले की जांच शुरू कर दी है।