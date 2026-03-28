बिकरू कांड वाले ‘विकास दुबे’ को भूल गए उसके बच्चे, पत्नी ने बताया कभी नहीं करते बात

रिचा दुबे ने बताया कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसके दोनों बच्चे चुप्पी साध गए हैं। वे अपने पिता के बारे में कोई चर्चा नहीं करते। बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों बच्चे प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं। वे मेहनत से अपनी रोजी-रोटी चला रहे हैं। रिचा का कहना है कि बच्चे बहुत होशियार हैं और पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन कानूनी कार्रवाइयों के कारण वे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। इसलिए उन्हें नौकरी करनी पड़ी। रिचा ने बताया कि उसके बच्चे कभी भी अपने पिता के बारे में बात नहीं करते, न ही उसके प्रॉपर्टी को लेकर सवाल करते हैं। रिचा ने बताया कि विकास के मौत के बाद उसके दोनों बच्चे उसकी जिंदगी में मां-बाप का रोल निभा रहे हैं, जो उसको संभाले हुए हैं।