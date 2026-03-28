प्लॉट के बहाने महिला को कार में बैठाया आरोपी, साथियों के साथ मिलकर किया रेप, फिर समान लेकर हुआ फरार

फतेहपुर की कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक महिला प्लॉट खरीदना चाहती थी। इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात आरोपी लेखपाल से हुई। लेखपाल ने महिला को प्रयागराज-कानपुर हाईवे के लखनऊ बाईपास के पास एक प्लॉट दिखाया। उसने बताया कि प्लॉट की कीमत सिर्फ 10 लाख रुपये है। कम कीमत सुनकर महिला को प्लॉट पसंद आ गया। लेखपाल ने बयाने के रूप में महिला से ढाई लाख रुपये ले लिए। महिला का कहना है कि बाद में आरोपी ने बैनामा कराने के लिए दबाव डाला। जब बकाया रकम नहीं मिली, तो उसने फिर से कम कीमत का अच्छा प्लॉट दिलाने का लालच दिया।