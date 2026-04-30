लड़की का होने वाले पति के सामने होता रहा 3 घंटों तक गैंगरेप; इसके बाद शुरू हुई दरिंदगी की कहानी, फतेहपुर का रुह कंपा देने वाला केस

पीड़िता के आरोप के मुताबिक, तीनों आरोपियों ने करीब 3 घंटे तक उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात के दौरान आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया, ताकि पीड़ितों को ब्लैकमेल किया जा सके। दरिंदों ने पीड़ितों को डराकर मंगेतर से 2500 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। इतना ही नहीं, जाते समय उन्होंने दोनों से जबरन एक वीडियो भी रिकॉर्ड कराया, जिसमें यह कहलवाया गया कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ है, ताकि वे पुलिस में शिकायत न करें।