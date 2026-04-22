कर्ज के बोझ और तनाव के बीच टूटा जीवन, मालगाड़ी के सामने कूदकर युवक ने की आत्महत्या

मृतक के पिता गंगासागर ने बताया कि लगातार हो रहे आर्थिक नुकसान और बढ़ते कर्ज के कारण अंशुमान गुप्ता लंबे समय से मानसिक तनाव में थे। परिवार पर बढ़ते वित्तीय बोझ ने उनकी स्थिति को और गंभीर बना दिया था। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, बैंक और अन्य निजी देनदारों की ओर से कर्ज वसूली को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिससे वे और अधिक परेशान हो गए थे। परिजनों का कहना है कि आर्थिक तंगी और मानसिक दबाव के चलते अंशुमान सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे थे।