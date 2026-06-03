मां की ममता और उत्पीड़न का दर्द:  दो बेटों को जहरीला पदार्थ देकर खुद भी खाया, मचा कोहराम

Tragic incident in Fatehpur: फतेहपुर में एक महिला ने दो बच्चों को जहर देकर खुद भी खा लिया। तीसरे बच्चे को भी जहरीला पदार्थ देने के लिए जा रही थी, लेकिन वह मौके से भाग निकला और घर में जाकर इसकी जानकारी दी। मिली जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे परिजन और ग्रामीणों तीनों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां एक डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया। महिला सहित दो उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में भी उनकी गंभीर हालत को देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद घर में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।