3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फतेहपुर

मां की ममता और उत्पीड़न का दर्द:  दो बेटों को जहरीला पदार्थ देकर खुद भी खाया, मचा कोहराम

Fatehpur News: फतेहपुर में घरेलू झगड़े का दर्दनाक अंत सामने आया। जब पत्नी ने दो बच्चों सहित खुद भी जहरीला पदार्थ खा लिया। तीसरे को खिलाने जा रही थी। लेकिन हुआ भाग कर घर वालों को उसकी जानकारी दे दी।

2 min read
Google source verification

फतेहपुर

image

Narendra Awasthi

Jun 03, 2026

स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मासूम, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Tragic incident in Fatehpur: फतेहपुर में एक महिला ने दो बच्चों को जहर देकर खुद भी खा लिया। तीसरे बच्चे को भी जहरीला पदार्थ देने के लिए जा रही थी, लेकिन वह मौके से भाग निकला और घर में जाकर इसकी जानकारी दी। मिली जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे परिजन और ग्रामीणों तीनों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां एक डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया। महिला सहित दो उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में भी उनकी गंभीर हालत को देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद घर में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

दो बेटों को जहरीला पदार्थ देकर खुद भी खाया

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के धौरहरा गांव की निवासी राजकली (30) पत्नी रज्जन निषाद, अपने 6 वर्षीय पुत्र छोटू और एक वर्षीय पुत्र सौरभ को लेकर खेत में चली गई। अपने साथ में पानी की बोतल, गिलास और जहरीला पदार्थ भी ले गई थी। उसने जहरीले पदार्थ को पानी में घोलकर पहले दोनों बच्चों को दिया और फिर खुद भी पी लिया। घटना के समय शिवा (8) यमुना नदी में नहा कर वापस आ रहा था। रामकली ने शिवा को भी अपने पास बुलाया और जहरीला पदार्थ पीने के लिए दिया, लेकिन शिवा अपने भाइयों को तड़पता देख वहां से भाग गया और घरवालों को इसकी जानकारी दी।

स्वास्थ्य केंद्र में एक को मृत्यु घोषित किया गया

सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजन और ग्रामीणों ने देखा कि तीनों पर जहरीले पदार्थ का असर हो चुका था। आनन-फानन और सभी को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 6 वर्षीय छोटू को मृत घोषित कर दिया। राजकली और सौरभ को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में भी डॉक्टर ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए कानपुर हैलेट रेफर कर दिया। पूरे घटनाक्रम से बेफिक्र राजा निषाद शराब के नशे में घर पर ही पड़ा रहा।

क्या कहते हैं थाना प्रभारी?

परिजनों के अनुसार, रज्जन निषाद शराब पीने का आदी था और घर में रोजाना गाली-गलौज कर पत्नी और बच्चों की पिटाई करता था। बीते मंगलवार को भी उसने घर में मारपीट की। जिससे परेशान होकर राजकली ने खौफनाक कदम उठा लिया। थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। दोनों का इलाज कानपुर हैलेट अस्पताल में चल रहा है। घटना की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में घटना का कारण घरेलू झगड़ा निकल कर सामने आया है।‌

प्रयागराज में बेटी के घर से भाग कोर्ट मैरिज करने से नाराज पिता ने कर दी लड़के के चाचा की हत्या, मचा कोहराम

ये भी पढ़ें
घटना की जानकारी देती प्रयागराज पुलिस, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Jun 2026 01:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Fatehpur / मां की ममता और उत्पीड़न का दर्द:  दो बेटों को जहरीला पदार्थ देकर खुद भी खाया, मचा कोहराम

बड़ी खबरें

View All

फतेहपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

किरन ने यूट्यूब पर सीखा विजय के मर्डर का तरीका, पेट्रोल और ग्राइंडर खरीदा फिर पति संग मिलकर की हत्या

fatehpur lover murder drishyam style youtube search crime
फतेहपुर

Fatehpur: प्रेमी की हत्या कर ग्राइंडर से शव के किये टुकड़े, दृश्यम फिल्म देखकर रची साजिश

प्रेस वार्ता करते एसपी पकड़े गए आरोपी फोटो सोर्स विभाग
फतेहपुर

प्रेमिका ने पति के साथ मिल फतेहपुर के रहने वाले प्रेमी की हत्या की, शव को जंगल में जलाया, दोनों गिरफ्तार

हत्या आरोपी गिरफ्तार, फोटो सोर्स- पत्रिका
फतेहपुर

कांग्रेस ने शेयर किया खटारा बस का वीडियो; BJP के ‘डबल इंजन’ पर निशाना, विकास और हकीकत पर शुरू हुई राजनीति

Viral video
फतेहपुर

चुनाव में बिजली-पानी छोड़िए, अब ‘गाय’ के नाम पर दीजिए वोट, फतेहपुर में बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद

Avimukteshwaranand, Demand Accord National Status to Cow
फतेहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.