44 दिन पहले हुई थी शादी, प्रेम प्रसंग के शक में भाई बना बहन का कातिल

मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के हसवा कस्बे का है। यहां की मंजू उर्फ रंजू की शादी इसी साल 1 मई को राधानगर थाना क्षेत्र के सोनहीं बड़नपुर निवासी पिंटू के साथ हुई थी। शादी के बाद चौथी की रस्म पर वह मायके आई थी। परिजनों के मुताबिक, 13 मई को वह गांव के ही दूसरे समुदाय के युवक के साथ चली गई थी। परिवार ने उसकी गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी थी। बाद में परिजन उसे वापस घर ले आए और पंचायत के बाद उसकी दोबारा ससुराल भेज दिया।