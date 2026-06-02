प्रयागराज में बेटी के घर से भाग कोर्ट मैरिज करने से नाराज पिता ने कर दी लड़के के चाचा की हत्या, मचा कोहराम

Prayagraj murder: प्रयागराज में बेटी के घर से भाग भागने और कोर्ट मैरिज करने से नाराज पिता ने 55 वर्षीय अधेड़ को चापड़ मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजन घायल को अस्पताल ले जा रहे थे, रास्ते में उसकी मौत हो गई। मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से पूछताछ की। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नामजद अभियुक्तों में दो को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला घूरपुर थाना क्षेत्र का है।