जिस दुकान पर अखिलेश यादव ने चाय पी उस पर फूड सेफ्टी विभाग का छापा, दुकानदार बोला- परेशान किया जा रहा

आर्यन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुकान बंद करने का ऐलान किया। उन्होंने लिखा — “जब से अखिलेश यादव ने हमारी दुकान पर चाय पी है, तब से आए दिन दबंगों द्वारा मारपीट, गाली-गलौज की जा रही है। फूड विभाग और अन्य विभाग के अधिकारी लगातार परेशान कर रहे हैं। मैं एक गरीब परिवार से हूं, लड़ाई-झगड़े करने वाले लोगों में से नहीं हूं। इसलिए आज से अपनी चाय की दुकान बंद कर रहा हूं। हम गांव-घर-दुकान सब छोड़कर जा रहे हैं।”