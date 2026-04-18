18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फतेहपुर

जिस दुकान पर अखिलेश यादव ने चाय पी उस पर फूड सेफ्टी विभाग का छापा, दुकानदार बोला- परेशान किया जा रहा

Akhilesh Yadav News : यूपी के फतेहपुर में अखिलेश यादव के चाय पीने वाली मशहूर दुकान पर फूड सेफ्टी विभाग ने छापा मारा। दुकानदार ने राजनीतिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दुकान बंद करने का फैसला किया है। जानें पूरा मामला।

2 min read
Google source verification

फतेहपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Apr 18, 2026

AI Generated Symbolic Image

AI Generated Symbolic Image

फतेहपुर : उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक साधारण चाय की दुकान अब सियासी विवाद का केंद्र बन गई है। दो महीने पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस दुकान पर चाय पी थी, उसी दुकान पर फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी कर चाय के सैंपल ले लिए। दुकान मालिक और उनके बेटे ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव के आने के बाद से ही उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है।

20 फरवरी 2026 को अखिलेश यादव फतेहपुर दौरे पर खागा तहसील के अफोई गांव पहुंचे थे। वहां से लौटते समय खागा के चौकी चौराहा पर उन्होंने चाय पीने की इच्छा जताई। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उन्हें शेषमन यादव की प्रसिद्ध चाय की दुकान पर ले गए।

दुकान संचालक शेषमन यादव के बेटे आर्यन यादव ने खुद अखिलेश यादव को दो कुल्हड़ चाय बनाकर पिलाई। अखिलेश ने चाय की तारीफ की और आर्यन से पूछा- 'कौन सी पत्ती डालते हो? कितनी चीनी डालते हो?'

अखिलेश यादव ने इस घटना की फोटो और वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए, जिसके बाद दुकान इलाके में चर्चा का विषय बन गई और 'शेषमन की फेमस चाय' के नाम से और प्रसिद्ध हो गई।

फूड सेफ्टी विभाग ने दुकान से लिया सैंपल

16 अप्रैल 2026 (गुरुवार) को फूड सेफ्टी विभाग की टीम चौकी चौराहा स्थित इस दुकान पर पहुंची। टीम ने चाय और दूध के सैंपल लिए तथा एल्युमिनियम के बर्तनों में चाय बनाने पर सवाल उठाए। दुकानदार को चेतावनी दी गई कि अगर मानक पूरे नहीं पाए गए तो दुकान सील की जा सकती है।

दुकान मालिक शेषमन यादव ने गुस्से में कहा, 'अखिलेश भैया के आने के बाद से ही हमें परेशान किया जा रहा है। डेढ़-दो महीने से लगातार दबाव बना रहे हैं। एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं तो अब सोने-चांदी के बर्तन में चाय बनाएं क्या? जीना मुश्किल कर दिया गया है।'

चाय की दुकान बंद करने का ऐलान

आर्यन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुकान बंद करने का ऐलान किया। उन्होंने लिखा — “जब से अखिलेश यादव ने हमारी दुकान पर चाय पी है, तब से आए दिन दबंगों द्वारा मारपीट, गाली-गलौज की जा रही है। फूड विभाग और अन्य विभाग के अधिकारी लगातार परेशान कर रहे हैं। मैं एक गरीब परिवार से हूं, लड़ाई-झगड़े करने वाले लोगों में से नहीं हूं। इसलिए आज से अपनी चाय की दुकान बंद कर रहा हूं। हम गांव-घर-दुकान सब छोड़कर जा रहे हैं।”

खाद्य निरीक्षक धीरेंद्र दीक्षित ने बताया कि छापेमारी किसी शिकायत के आधार पर हुई। एक व्यक्ति (अहमद नामक) ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी कि दुकान पर चाय बनाने में मानकों का पालन नहीं हो रहा है। उसी शिकायत पर टीम ने जांच की और सैंपल जांच के लिए भेज दिए। रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई (दुकान सीज करने समेत) की जाएगी।

विभाग के सूत्रों के अनुसार, फतेहपुर में इससे पहले चाय की किसी दुकान पर ऐसी छापेमारी नहीं हुई थी। विभाग ज्यादातर मिठाई की दुकानों या रेस्टोरेंट्स पर फोकस करता है।

कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल

इस मामले में यूपी कांग्रेस के युवा नेता शिवाकांत तिवारी का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वे फोन पर खाद्य निरीक्षक से दुकानदार को परेशान न करने की अपील करते सुनाई दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें

ओपी राजभर बोले- सपा करा रही पंचायत चुनाव में देरी, हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Apr 2026 04:03 pm

Published on:

18 Apr 2026 04:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Fatehpur / जिस दुकान पर अखिलेश यादव ने चाय पी उस पर फूड सेफ्टी विभाग का छापा, दुकानदार बोला- परेशान किया जा रहा

बड़ी खबरें

View All

फतेहपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नाबालिग साली को लेकर भागे जीजा ने 2 साले और उसके दोस्त को बोलेरो से रौंदा, तीनों की मौत

फतेहपुर

‘मैं अतीक का आदमी हूं, हलक के अंदर पिस्टल डालकर गोली मार दूंगा’, वकील को भी दी धमकी दी, पूरा मामला है क्या?

man claiming to be atiq ahmed man threatened to kill woman fatehpur up
फतेहपुर

कॉन्वेंट स्कूल के शौचालय में छात्र ने किया छात्रा से रेप; दुष्कर्म के बाद….

शर्मनाक वारदात। प्रतीकात्मक तस्वीर
फतेहपुर

प्लॉट के बहाने महिला को कार में बैठाया आरोपी, साथियों के साथ मिलकर किया रेप, फिर समान लेकर हुआ फरार

फतेहपुर

यूपी के इस नेता ने दिया विवादित बयान, बोले- ‘ईद पर खेलेंगे खून की होली’

फतेहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.