महोबा के होनहारों का कमाल: प्रखर सिंह बने जिले के टॉपर, 98.2% अंकों से रचा इतिहास

केंद्रीय विद्यालय महोबा के छात्र प्रखर सिंह की सफलता से स्कूल और परिवार दोनों में उत्सव जैसा माहौल है। प्रखर ने 98.2 फीसदी अंक हासिल कर जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। शिक्षकों ने बताया कि वह शुरू से ही पढ़ाई में बेहद अनुशासित और मेहनती छात्र रहे हैं। परीक्षा के दौरान उन्होंने समय का सही उपयोग करते हुए लगातार तैयारी की थी। रिजल्ट आने के बाद परिवार के लोगों ने मिठाइयां बांटी और शुभकामनाएं देने वालों का घर पर तांता लगा रहा। स्कूल प्रशासन ने भी प्रखर की उपलब्धि को विद्यालय के लिए गर्व का क्षण बताया।वही प्रखर की कामयाबी से उसके मित्र खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। सभी का कहना था कि वह पढ़ाई में बेहद अच्छा है।