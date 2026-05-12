Kanpur News:शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, 5 माह बाद आरोपी हुआ गिरफ्तार

कानपुर के कल्याणपुर से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने और उसके नाम पर ढाई लाख से ज्यादा का लोन कराने के आरोपी साहिल अरोरा को कल्याणपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले 5 महीने से फरार चल रहा था। मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे दबोचकर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।