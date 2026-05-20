पैनेसिया अस्पताल में एसी शॉर्ट सर्किट से भीषण आग, महिला की मौत, दो की हालत गंभीर

Dehradun Fire Accident : हरिद्वार रोड स्थित पैनेसिया अस्पताल (Panacea Hospital) में बुधवार को दोपहर में अचानक भीषण आग लग गई। एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग से पूरे अस्पताल परिसर में घना धुआं फैल गया, जिससे मरीजों और स्टाफ में भगदड़ मच गई। इस दुर्घटना में 81 वर्षीय बुजुर्ग महिला बीरावती की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य व्यक्तियों की हालत गंभीर बताई जा रही है।