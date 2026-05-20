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देहरादून

पैनेसिया अस्पताल में एसी शॉर्ट सर्किट से भीषण आग, महिला की मौत, दो की हालत गंभीर

Dehradun Panacea Hospital fire : देहरादून के पैनेसिया अस्पताल (Panacea Hospital) में एसी शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत, दो गंभीर रूप से घायल।

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देहरादून

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Avaneesh Kumar Mishra

May 20, 2026

Dehradun Fire Accident

देहरादून के पैनेसिया अस्पताल में लगी आग, PC- Patrika

Dehradun Fire Accident : हरिद्वार रोड स्थित पैनेसिया अस्पताल (Panacea Hospital) में बुधवार को दोपहर में अचानक भीषण आग लग गई। एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग से पूरे अस्पताल परिसर में घना धुआं फैल गया, जिससे मरीजों और स्टाफ में भगदड़ मच गई। इस दुर्घटना में 81 वर्षीय बुजुर्ग महिला बीरावती की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य व्यक्तियों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

अस्पताल के आईसीयू वार्ड में उस समय छह गंभीर मरीज भर्ती थे। आग लगने के साथ ही धुआं तेजी से फैला। अस्पताल स्टाफ ने तुरंत मरीजों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू की। स्थानीय प्रशासन, राहत टीमों और फायर ब्रिगेड की त्वरित प्रतिक्रिया से सभी छह आईसीयू मरीजों सहित अन्य भर्ती मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सभी को अन्य नजदीकी अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया।

घायलों को उपचार के लिए ले जाया गया

आग और धुएं की चपेट में आने से अस्पताल के कुछ स्टाफ सदस्य भी घायल हो गए। घायलों को तुरंत उपचार के लिए अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

सूचना मिलते ही देहरादून फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। फायरकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस और प्रशासन की टीमें भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं।

देहरादून एसएसपी प्रमोद डोबाल ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। उन्होंने बताया, 'आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। सभी मरीजों और घायल कर्मचारियों को सुरक्षित अन्य अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। आग लगने के सटीक कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी।'

जांच के घेरे में अस्पताल प्रशासन

इस घटना ने अस्पताल की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अस्पताल में फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर और स्प्रिंकलर सिस्टम ठीक से काम कर रहे थे? क्या स्टाफ को फायर ड्रिल की ट्रेनिंग दी गई थी? इन सवालों की जांच अब पुलिस और फायर विभाग करेगा।

स्थानीय लोगों ने बताया कि आग लगने के बाद अस्पताल परिसर में चीख-पुकार मच गई थी। धुएं के कारण दृश्यता शून्य हो गई थी। राहत कार्य में देरी न होने के कारण बड़ी त्रासदी टल गई।

प्रशासन ने मृतका बीरावती के परिजनों को तत्काल मुआवजे और मदद का आश्वासन दिया है। गंभीर रूप से घायलों का इलाज निशुल्क कराने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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Keshav

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Published on:

20 May 2026 12:35 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / पैनेसिया अस्पताल में एसी शॉर्ट सर्किट से भीषण आग, महिला की मौत, दो की हालत गंभीर

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