सेना के मेजर जनरल से उत्तराखंड के ‘मिस्टर क्लीन’ CM तक… B.C. Khanduri की कहानी खत्म, लेकिन विरासत अमर

भुवन चंद्र खंडूरी भारतीय सेना में मेजर जनरल रहे थे। उन्होंने लंबे समय तक सेना में सेवा दी और अपने अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते थे। सेना से रिटायर होने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। राजनीति में आने के बाद भी उनकी कार्यशैली बिल्कुल फौजी अधिकारी जैसी ही रही। वे कम बोलने वाले लेकिन काम पर पूरा ध्यान देने वाले नेता माने जाते थे। फैसले लेने में वे सख्त थे और प्रशासनिक लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। यही वजह थी कि उत्तराखंड की राजनीति में उनकी अलग पहचान बनी। लोग उन्हें एक ईमानदार और साफ छवि वाले नेता के रूप में देखते थे।