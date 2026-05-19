Big Breaking: उत्तराखंड के पूर्व CM भुवन चंद्र खंडूरी का निधन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख

ऋतु खंडूरी ने भावुक संदेश जारी करते हुए कहा कि बेहद दुख के साथ यह सूचना दे रही हैं कि उनके आदरणीय जनरल साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। वहीं उनके बेटे मनीष खंडूरी ने भी सोशल मीडिया के जरिए पिता के निधन की जानकारी साझा की। मनीष खंडूरी ने लिखा कि उनके पिता ही उनका सबकुछ थे। वह केवल पिता ही नहीं बल्कि उनके लिए भगवान समान थे।