उत्तराखंड में बम-बम भोले’ के जयकारों से गूंजा रुद्रनाथ धाम, 6 महीने के लिए खुले चतुर्थ केदार के कपाट

भगवान रुद्रनाथ की उत्सव डोली 17 मई को गोपीनाथ मंदिर से विशेष पूजा के बाद धाम के लिए रवाना हुई थी। यात्रा के दौरान डोली विभिन्न पड़ावों से होते हुए रविवार को लुल्टी बुग्याल पहुंची। तय परंपराओं और धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करते हुए सोमवार को मंदिर के कपाट खोले गए। पंचकेदारों में रुद्रनाथ धाम का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि यहां भगवान शिव के मुख स्वरूप की पूजा होती है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भक्तों का विश्वास है कि यहां सच्चे मन से पूजा करने पर विशेष आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है।