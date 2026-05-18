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Uttarakhand Temperature: उत्तराखंड में गर्मी का रेड अलर्ट! मैदानी इलाकों में तपेगा पारा, पहाड़ों में राहत

Uttarakhand Weather Update : उत्तराखंड में आज मौसम साफ रहेगा। मैदानी जिलों में तेज गर्मी के चलते तापमान 40 डिग्री पार पहुंच सकता है, जबकि चारधाम और पहाड़ी इलाकों में सुबह-शाम ठंड बनी रहेगी।

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देहरादून

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Ritesh Singh

May 18, 2026

देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में पारा 40°C पार जाने के आसार, मौसम विभाग ने जारी की सलाह    (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में पारा 40°C पार जाने के आसार, मौसम विभाग ने जारी की सलाह    (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Uttarakhand में सोमवार को मौसम पूरी तरह साफ रहने का अनुमान जताया गया है। राज्य के सभी जिलों में आसमान साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण भीषण गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी जैसे मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है।

वहीं दूसरी ओर चारधाम यात्रा मार्गों और ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय ठंड का असर बना रहेगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं को अभी भी हल्की ठंड महसूस होगी।

मैदानी इलाकों में गर्मी का कहर

मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के मैदानी हिस्सों में इस समय गर्मी अपने चरम की ओर बढ़ रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और सोमवार को भी यही स्थिति बनी रहने की संभावना है।

राजधानी Dehradun में दिनभर तेज धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दोपहर के समय गर्म हवाएं चल सकती हैं, जिससे लोगों को उमस और चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ेगा। Haridwar और रुद्रपुर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं हल्द्वानी में भी तेज गर्मी का असर देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार साफ आसमान और पश्चिमी विक्षोभ की अनुपस्थिति के कारण सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ रही हैं, जिससे तापमान तेजी से बढ़ रहा है।

मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी

भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों के लिए विशेष सलाह जारी की है। विभाग ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने को कहा है।

  • पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें
  • धूप में निकलते समय सिर ढककर रखें
  • बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें
  • खाली पेट धूप में बाहर न निकलें
  • हल्के और सूती कपड़े पहनें
  • हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें

विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह की गर्मी में शरीर में पानी की कमी तेजी से हो सकती है, जिससे चक्कर आना, सिरदर्द और थकान जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

चारधाम यात्रा मार्गों पर मौसम सुहावना

जहां मैदानी इलाकों में गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, वहीं चारधाम यात्रा मार्गों पर मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है। Kedarnath Temple, Badrinath Temple, Gangotri Temple और Yamunotri Temple धाम में सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है।चारधाम यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को गर्म कपड़े साथ रखने की सलाह दी गई है। दिन में धूप रहने के बावजूद ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है।

रविवार को कैसा रहा मौसम

रविवार को उत्तराखंड में मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिला। मैदानी इलाकों में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा, जबकि पहाड़ी जिलों में हल्के बादल छाए रहे। Haldwani, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। दूसरी ओर चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा बना रहा। पर्यटन स्थलों मसूरी और नैनीताल में मौसम सुहावना बना हुआ है, जिससे पर्यटकों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है।

अगले तीन दिनों का मौसम पूर्वानुमान

19 मई 2026

राज्यभर में मौसम शुष्क रहेगा। सभी जिलों में आसमान साफ रहने की संभावना है। मैदानी इलाकों में तेज गर्मी और लू जैसे हालात बन सकते हैं।

20 मई 2026

उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश और गर्जन की संभावना जताई गई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है।

21 मई 2026

पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा और गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दी चेतावनी

लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि दोपहर में तेज धूप में लंबे समय तक रहने से हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है।

  • बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए
  • अधिक पानी और तरल पदार्थों का सेवन करें
  • धूप में निकलते समय छाता या टोपी का इस्तेमाल करें
  • शरीर में पानी की कमी न होने दें

पर्यटन स्थलों पर बढ़ी भीड़

गर्मी बढ़ने के साथ ही लोग अब पहाड़ी पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा और चकराता जैसे पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। होटल व्यवसायियों के अनुसार आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या और बढ़ सकती है। सप्ताहांत के दौरान कई होटल पहले से बुक बताए जा रहे हैं।

क्यों बढ़ रही है गर्मी

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं है। इसके चलते बारिश नहीं हो रही और आसमान साफ बना हुआ है। यही कारण है कि सूर्य की तेज किरणें सीधे धरती को गर्म कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मई के अंतिम सप्ताह तक मैदानी इलाकों में गर्मी और बढ़ सकती है।

उत्तराखंड के प्रमुख शहरों का तापमान

शहरअधिकतम तापमानन्यूनतम तापमान
देहरादून39°C24°C
हरिद्वार40°C25°C
रुद्रपुर40°C26°C
हल्द्वानी39°C26°C
नैनीताल26°C15°C
मसूरी24°C14°C
पिथौरागढ़30°C14°C
टिहरी29°C16°C
अल्मोड़ा28°C15°C
चमोली25°C12°C

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योगी आदित्यनाथ

Published on:

18 May 2026 09:43 am

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