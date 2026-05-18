Uttarakhand Temperature: उत्तराखंड में गर्मी का रेड अलर्ट! मैदानी इलाकों में तपेगा पारा, पहाड़ों में राहत

राजधानी Dehradun में दिनभर तेज धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दोपहर के समय गर्म हवाएं चल सकती हैं, जिससे लोगों को उमस और चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ेगा। Haridwar और रुद्रपुर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं हल्द्वानी में भी तेज गर्मी का असर देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार साफ आसमान और पश्चिमी विक्षोभ की अनुपस्थिति के कारण सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ रही हैं, जिससे तापमान तेजी से बढ़ रहा है।