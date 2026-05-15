यूसीसी का असर: उत्तराखंड की महिलाओं के लिए न्याय हुआ आसान, सीधे दर्ज करा सकेंगी मुकदमे

हरिद्वार के बुग्गावाला थाने में दर्ज एक मामले के दौरान तकनीकी समस्या सामने आई थी, जब यूसीसी की धाराएं सिस्टम में उपलब्ध नहीं थीं। इस वजह से शुरुआती एफआईआर में अन्य कानूनों की धाराएं लगाई गईं, लेकिन बाद में जांच पूरी होने पर चार्जशीट में यूसीसी की धारा 32(1)(2) और 32(1)(3) जोड़ी गईं। इसके बाद पूरे सिस्टम को अपडेट कर दिया गया, जिससे भविष्य में ऐसी समस्या न आए।