मानसून से पहले ही झमाझम बारिश, 22 और 23 मई को उत्तराखंड में ओलावृष्टि और अंधड़ की चेतावनी

IMD के मुताबिक, 21 और 22 मई को उत्तराखंड समेत जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुज़फ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि की भी संभावना है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान गरज के साथ आंधी भी आ सकती है, जिसकी स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों और पर्यटकों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि बारिश और आंधी के दौरान खुले स्थानों पर न रहें और पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचें।