केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा: सोनप्रयाग में पहाड़ी से गिरे पत्थर, एक की मौत, दूसरा घायल

इस घटना के बाद प्रशासन ने सोनप्रयाग क्षेत्र में ढीली चट्टानों को हटाने का काम तेज कर दिया है। केदारनाथ यात्रा के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थर गिरने की घटनाएं आम हैं, जिसके चलते यात्रियों को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। जिला प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी है। एसडीआरएफ और पुलिस की अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं। अधिकारियों ने कहा कि मौसम और भू-संरचना को देखते हुए यात्रियों को निर्देशित मार्गों पर ही चलने की सलाह दी जा रही है।