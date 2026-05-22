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केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा: सोनप्रयाग में पहाड़ी से गिरे पत्थर, एक की मौत, दूसरा घायल

Kedarnath Yatra route accident : केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा। सोनप्रयाग में पहाड़ी से चट्टान गिरने के कारण मलबे की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल।

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देहरादून

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Avaneesh Kumar Mishra

May 22, 2026

kedarnath

केदारनाथ में बड़ा हादसा, पहाड़ से गिरे पत्थर, एक की मौत, PC- IANS

रुद्रप्रयाग : केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग क्षेत्र में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। हनुमान मंदिर के समीप अचानक पहाड़ी से ढीली चट्टानें और पत्थर गिरने से दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई जबकि दूसरे व्यक्ति का इलाज चल रहा है।

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि घटना शुक्रवार सुबह 8 बजे सोनप्रयाग मार्केट में बैरियर के पास हुई। हादसे में उम्मेद सिंह नेगी (48) निवासी बड़ेथ और बम बहादुर (42) निवासी नेपाल घायल गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तुरंत सोनप्रयाग स्थित एमआरपी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उम्मेद सिंह नेगी की मौत हो गई। बम बहादुर की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है।

सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, पुलिस टीम और सेक्टर मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू टीम ने तुरंत अभियान चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की है।

पहाड़ों से हुई स्लाइडिंग

नंदन सिंह रजवार ने IANS से कहा, 'शुक्रवार सुबह 8 बजे अचानक स्लाइडिंग हुई, जिसमें दो व्यक्ति चपेट में आ गए। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां एक की मौत हो गई। हम दो दिन पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि इस क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही न करें। मैं खुद मौके पर गया था और लोगों को सचेत किया था।'

उन्होंने बताया कि संवेदनशील जगहों पर अतिक्रमण करने वालों को हटाने के लिए सेक्टर अधिकारी और पुलिस लगातार प्रयास कर रही है लेकिन कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। रजवार ने यात्रियों और स्थानीय लोगों से प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करने और सेक्टर अफसरों को सहयोग करने की अपील की।

यात्रियों को खास सतर्कता बरतने की अपील

इस घटना के बाद प्रशासन ने सोनप्रयाग क्षेत्र में ढीली चट्टानों को हटाने का काम तेज कर दिया है। केदारनाथ यात्रा के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थर गिरने की घटनाएं आम हैं, जिसके चलते यात्रियों को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। जिला प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी है। एसडीआरएफ और पुलिस की अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं। अधिकारियों ने कहा कि मौसम और भू-संरचना को देखते हुए यात्रियों को निर्देशित मार्गों पर ही चलने की सलाह दी जा रही है।

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Published on:

22 May 2026 04:03 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा: सोनप्रयाग में पहाड़ी से गिरे पत्थर, एक की मौत, दूसरा घायल

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