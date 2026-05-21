पूर्वांचल के डॉन मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी बोले- सोच रहा हूं कॉकरोच जनता पार्टी से लड़ जाऊं चुनाव, क्या रहेगा सिंबल?

मुख्तार अंसारी के बेटे बोले- सोच रहा हूं CJP से लड़ जाऊं चुनाव, PC- Patrika
मऊ(Abbas Ansari Statement on Cockroach Janata Party) : पूर्वांचल के कद्दावर नेता मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे और मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी ने एक जबरदस्त बयान दिया है। उनका कहना है कि इस बार वह उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 का चुनाव कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janata Party - CJP) से लड़ेंगे। उनका यह बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
विधायक अब्बास अंसारी ने कहा, 'एक कॉकरोच पार्टी( कॉकरोच जनता पार्टी) आई है सोच रहा हूं उसी से क्यों न चुनाव लड़ जाऊं…. क्या रहेगा सिंबल? मुझे उसके मुद्दे काफी पसंद आ रहे हैं। बहुत बढ़िया मुद्दे उठा रहे हैं। हमारे जानने वाले बहुत से लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन की है। क्यों न मैं भी ज्वाइन कर लूं। क्या यहां कहीं कार्यालय खुला है उसका? तो चलकर अभी ज्वाइन कर लेता हूं। हलांकि अब्बास अंसारी ने यह बयान मजाकिया लहजे में दिया।
आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी अभी कोई राजनीतिक दल नहीं है। यह एक डिजिटल मुहिम है जिससे करोड़ों की संख्या में युवा जिड़ रहे हैं। इसकी शुरुआत 16 मई 2026 को अभिजीत दीपके (Abhijeet Dipke) ने की, जो बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र और पूर्व AAP सोशल मीडिया कार्यकर्ता रह चुके हैं।
मूवमेंट की नींव CJI सूर्यकांत की एक विवादित टिप्पणी पर पड़ी, जिसमें उन्होंने बेरोजगार युवाओं और कुछ एक्टिविस्टों को “cockroaches” और “parasites of society” कहा था। युवाओं ने इस टिप्पणी को अपमानजनक माना और “cockroach” शब्द को गले लगाते हुए अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए CJP बनाई। NEET पेपर लीक, UGC-NET घोटाला, बेरोजगारी और परीक्षा व्यवस्था की खामियों ने इस मूवमेंट को तेजी से बढ़ावा दिया।
शुरू होने के कुछ ही दिनों में CJP का इंस्टाग्राम अकाउंट लाखों फॉलोअर्स पार कर गया। रिपोर्ट्स के अनुसार यह BJP के आधिकारिक अकाउंट को भी पीछे छोड़ चुका है। महुआ मोइत्रा, किरण आजाद, ध्रुव रत्नी, प्रशांत भूषण और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने भी इसका संज्ञान लिया। अब तक इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के कुल 15.8 मिलियन फॉलोवर हो चुके हैं।
अब्बास अंसारी (जन्म 12 फरवरी 1992) मूल रूप से नेशनल शूटर रह चुके हैं। 2022 UP चुनाव में उन्होंने मऊ सदर सीट से Suheldev Bharatiya Samaj Party (SBSP) के टिकट पर जीत हासिल की, जो SP गठबंधन का हिस्सा था। पिता मुख्तार अंसारी की विरासत और अंकल अफजाल अंसारी की संसदीय पृष्ठभूमि उनके राजनीतिक करियर को मजबूती देती है।
हालांकि उनका सफर विवादों से भरा रहा। 2022 रैली में हेट स्पीच मामले में सजा हुई, जिसके चलते MLA पद से अयोग्य घोषित किए गए, लेकिन बाद में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और उनकी विधायकी बहाल हुई।
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