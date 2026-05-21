पूर्वांचल के डॉन मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी बोले- सोच रहा हूं कॉकरोच जनता पार्टी से लड़ जाऊं चुनाव, क्या रहेगा सिंबल?

विधायक अब्बास अंसारी ने कहा, 'एक कॉकरोच पार्टी( कॉकरोच जनता पार्टी) आई है सोच रहा हूं उसी से क्यों न चुनाव लड़ जाऊं…. क्या रहेगा सिंबल? मुझे उसके मुद्दे काफी पसंद आ रहे हैं। बहुत बढ़िया मुद्दे उठा रहे हैं। हमारे जानने वाले बहुत से लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन की है। क्यों न मैं भी ज्वाइन कर लूं। क्या यहां कहीं कार्यालय खुला है उसका? तो चलकर अभी ज्वाइन कर लेता हूं। हलांकि अब्बास अंसारी ने यह बयान मजाकिया लहजे में दिया।