राम किशुन मल्लाह हत्याकांड: 23 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

लंबे समय से इस मामले पर सभी की निगाहें टिकी हुई थीं। राम किशुन मल्लाह हत्याकांड जनपद मऊ के इतिहास में चर्चित रहा है। अब राम किशुन मल्लाह के परिजनों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि इतने वर्षों बाद भी अपराधियों को सजा मिलने से उन्हें संतोष मिला है। न्याय मिलने के बाद पीड़ित परिवार का कानून व्यवस्था पर विश्वास बढ़ गया है।