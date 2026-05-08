भाजपा की तरह शक्तिशाली बनना है तो धूर्तता भी सीखनी पड़ेगी: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद

देश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों के लगातार कमजोर पड़ने के मुद्दे पर शंकराचार्य ने कहा कि अब भारत में भी अमेरिका जैसी दो-दलीय व्यवस्था का प्रभाव दिखाई देने लगा है। उनका कहना था कि पूंजीवादी ताकतें और बड़ी राजनीतिक संरचनाएं ही अब लोकतंत्र की दिशा तय कर रही हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि इस प्रकार की राजनीति को बाहरी प्रभाव और फंडिंग भी समर्थन दे रही है। उन्होंने बिना नाम लिए देश की राजनीति में केवल दो चेहरों के प्रभावी होने की ओर इशारा किया, जिसे राजनीतिक विश्लेषक प्रधानमंत्री Narendra Modi और कांग्रेस नेता Rahul Gandhi से जोड़कर देख रहे हैं।