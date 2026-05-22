उत्तराखंड में बड़ा हादसा: 5वीं मंजिल से गिरी लिफ्ट, एक पत्रकार समेत 6 की हालत गंभीर, सामने आया वीडियो

हादसे में चेतन के दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया, जबकि मनोज सूर्यवंशी, वरुण कुमार, रूपेश और अन्य घायलों को हाथों व शरीर के विभिन्न हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। घायलों ने होटल प्रबंधन पर लिफ्ट की मेंटेनेंस में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही AIIMS पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था कर सभी घायलों को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है।