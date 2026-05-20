CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला: अखिलेश के गढ़ सैफई में खुलेगा नया डेंटल कॉलेज, छात्रों और मरीजों को होगा फायदा

यूपी में अभी तक सरकारी क्षेत्र में केवल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में ही BDS की पढ़ाई होती है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बीएचयू और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी डेंटल कोर्स उपलब्ध हैं, लेकिन बढ़ती मांग को देखते हुए सरकारी सीटों की कमी बनी हुई थी। अधिकांश छात्रों को महंगे निजी डेंटल कॉलेजों पर निर्भर रहना पड़ता था। नए डेंटल कॉलेज की स्थापना से सैफई और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास होगा। यह कदम स्थानीय युवाओं को गुणवत्तापूर्ण डेंटल शिक्षा प्राप्त करने का बेहतर अवसर प्रदान करेगा।