योगी आदित्यानाथ का अंदाज: बोला ऐसा डॉयलॉग जो हुआ सुपरहिट, सपा को किया ‘बोल्ड’

बम और कट्टे की बात करके योगी (CM Yogi Adityanath) ने यह भी साफ कर दिया कि बीजेपी राज में अपराधियों के बुरे दिन चल रहे हैं। बम और कट्टा बनाना तो दूर अब इसकी बात करने वाले भी जेल भेजे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव में भाजपा मजबूत कानून व्यवस्था और विकास के नाम पर वोट मांगेगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में दोनों ही मामलों में काफी काम हुआ है। योगी का ताजा बयान इसकी शुरुआत मानी जा सकती है। उनका यह कहना कि हमने बम और कट्टे के उत्पादन को पूरी तरह रोक दिया है, जनता को यह संदेश देना है कि भाजपा कानून व्यवस्था से समझौता नहीं करती। साथ ही इस बयान का एक संदेश यह भी है कि पुरानी पार्टियों को मौका देने का मतलब होगा यूपी को कट्टा राज में धकेलना।