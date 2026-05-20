10 हजार रुपए दो और पूरे महीने घर पर मौज करो…पुलिस विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाला जवान सस्पेंड

सिपाही सुनील शुक्ला ने अपने विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऊपर से लेकर थाना स्तर तक घूस का एक पूरा नेटवर्क चल रहा है। उनके अनुसार, कई जवान और अधिकारी इस '10 हजार वाला खेल' में शामिल हैं। जो जवान 10 हजार रुपए देते हैं, उन्हें बिना किसी परेशानी के लंबी छुट्टी मिल जाती है और वे घर पर 'मौज-मस्ती' करते हैं। जो इस घूसखोरी में शामिल नहीं होते, उन्हें लगातार ड्यूटी पर रखा जाता है और तरह-तरह की परेशानियां दी जाती हैं।