तुम्हारा आतंकी कनेक्शन है…टीम गिरफ्तार करने आ रही है; तुरंत इतने पैसे ट्रांसफर करो

घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीसीपी साइबर, आदित्य ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, 'रिटायर्ड शिक्षक की तहरीर पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। साइबर ठगों का मुख्य निशाना आजकल रिटायर्ड कर्मचारी और सीनियर सिटीजन बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें डराना आसान होता है।' उन्होंने आगे कहा कि पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन जनता को खुद भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। डीसीपी ने आश्वासन दिया कि पुलिस टीमें सक्रिय हैं, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर ठगी गई रकम बरामद करने का प्रयास किया जाएगा।