आधी रात भैया-भाभी के कमरे में घुसा देवर, पहले रस्सी से बांधा पैर-हाथ, फिर महिला के साथ मिलकर कर दिया कत्ल

उस रात गांव में तीन शादियां चल रही थीं। देर रात तक डीजे की तेज आवाज गूंज रही थी। आशंका है कि मेहराज ने जब जान बचाने के लिए चीखा होगा, तो उसकी आवाज डीजे के शोर में दब गई। अमरोहा के एसपी ने खुद घटनास्थल का मुआयना किया। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का पूरा खुलासा कर दिया जाएगा। साल 2008 में इसी क्षेत्र के बावनखेड़ी गांव में शबनम नाम की महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। अब फिर एक महिला पर अपने पति की हत्या का आरोप लगा है। यह वारदात पूरे इलाके में सनसनी फैला रही है।