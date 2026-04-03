अश्लील वीडियो कांड में बड़ा खुलासा, नाबालिगों ने अपनी मर्जी से बनाया था शारीरिक संबंध, वायरल होने के पीछे सस्पेंस

वीडियो में दिख रहे पांचों बच्चे एक-दूसरे को जानते थे। तीन लड़के एक ही गांव के थे। उनमें एक लड़का मुस्लिम समुदाय से था, दूसरा मौर्य बिरादरी से और तीसरा कश्यप बिरादरी से। दो लड़कियां अलग-अलग गांवों से थीं। एक ठाकुर बिरादरी की और दूसरी OBC वर्ग की। सभी 9वीं से 12वीं क्लास में पढ़ते थे, सिवाय मुस्लिम लड़के के जो पढ़ाई छोड़कर दुकान पर काम करता था। पुलिस की जांच में पता चला कि जो कुछ भी वीडियो में दिख रहा था, वो सब सहमति से हुआ था। कोई जबरदस्ती नहीं थी।