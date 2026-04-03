अश्लील वीडियो कांड में बड़ा खुलासा, नाबालिगों ने अपनी मर्जी से बनाया था शारीरिक संबंध, वायरल होने के पीछे सस्पेंस

आगरा में 48 अश्लील वीडियो वायरल Source- AI
Agra Crime News: यूपी के आगरा का खंदौली इलाका 31 मार्च 2026 को अचानक चर्चा में आ गया। वजह थी 48 अश्लील वीडियो का एक साथ सोशल मीडिया पर वायरल होना। इन वीडियो में 3 लड़के और 2 लड़कियां दिख रही थीं। सभी की उम्र 14 से 17 साल के बीच थी। यह घटना उस वक्त हुई जब खंदौली में 126वां ऐतिहासिक श्रीराम मेला चल रहा था।
मेला 26 मार्च को शुरू हुआ था। 31 मार्च की सुबह 9 बजे से ये वीडियो तेजी से लोगों के मोबाइल पर फैलने लगे। दोपहर 12 बजे तक पूरे इलाके में ये वीडियो पहुंच गए। खंदौली आगरा जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर है। मेले के कारण इलाका पहले से ही भीड़भाड़ वाला था। वीडियो वायरल होने से लोगों में सनसनी और तनाव फैल गया।
वीडियो में दिख रहे पांचों बच्चे एक-दूसरे को जानते थे। तीन लड़के एक ही गांव के थे। उनमें एक लड़का मुस्लिम समुदाय से था, दूसरा मौर्य बिरादरी से और तीसरा कश्यप बिरादरी से। दो लड़कियां अलग-अलग गांवों से थीं। एक ठाकुर बिरादरी की और दूसरी OBC वर्ग की। सभी 9वीं से 12वीं क्लास में पढ़ते थे, सिवाय मुस्लिम लड़के के जो पढ़ाई छोड़कर दुकान पर काम करता था। पुलिस की जांच में पता चला कि जो कुछ भी वीडियो में दिख रहा था, वो सब सहमति से हुआ था। कोई जबरदस्ती नहीं थी।
किसी ने लिखित शिकायत नहीं की, लेकिन पुलिस खुद सक्रिय हो गई। दो लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों नाबालिग होने के कारण उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया। दोनों लड़कियों की काउंसलिंग चल रही है। पूरे इलाके में तनाव को देखते हुए 48 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। पुलिस बहुत सावधानी से काम कर रही है क्योंकि सभी बच्चे नाबालिग हैं।
अब पुलिस के सामने कई सवाल हैं कि वीडियो अचानक वायरल कैसे हो गए?, इन्हें बनाने का मकसद क्या था?, वायरल करने वाले कौन थे? पुलिस इन सब पहलुओं की जांच कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक लड़के ने मोबाइल बेचकर फंसने की बात कही है, लेकिन पूरी जांच अभी चल रही है।
वीडियो में अलग-अलग समुदाय के बच्चे दिखने से कुछ लोग तनाव में थे। लेकिन पुलिस ने तुरंत भारी बल लगाकर स्थिति को नियंत्रित किया। मेले का माहौल पहले खुशनुमा था, लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके को चौंका दिया। पुलिस अब आगे की कार्रवाई सोच-समझकर कर रही है, ताकि बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहे और कानून व्यवस्था भी बनी रहे।
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