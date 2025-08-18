Patrika LogoSwitch to English

वाराणसी

प्यार की कोई उम्र नहीं होती! 50 साल का प्रेमी 46 की प्रेमिका… पति ने खुद करवा दी दोनों की शादी

वाराणसी से एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है। यहां एक शादी शुदा महिला को प्यार हो गया। प्रेमी की उम्र 50 साल है और महिला की 46 साल। पति ने 25 साल के रिश्ते को पीछे छोड़ पत्नी की शादी उसकी प्रेमिका से करवा दी।

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 18, 2025

कहते हैं न कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। ऐसा ही एक मामला मिर्जापुर में देखने को मिला है। यहां एक शादी शुदा महिला को प्यार हो गया। प्रेमी की उम्र 50 साल है और महिला की 46 साल। 25 साल पहले अरविंद और रीना हिंदू रीति-रिवाज से शादी के बंधन में बंधे इस दंपति के दो बच्चे हैं-बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि 18 साल का बेटा आज भी उनके साथ है। लेकिन पांच साल पहले शुरू हुई अनबन ने इस रिश्ते को एक अप्रत्याशित मोड़ पर ला दिया, जहां पति ने अपनी पत्नी को उसके 20 साल पुराने प्रेमी के साथ सात फेरे दिलवा दिए।

कुछ समय से पति-पत्नी के बीच मनमुटाव चल रहा था। रीना देवी ने चंदौली के हमीदपुर में किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया। शक की सुई घूमते ही अरविंद ने पड़ताल शुरू की, और जो सच सामने आया, उसने सबको हैरान कर दिया। पति को पता चला कि 46 वर्षीय रीना अपने 50 वर्षीय प्रेमी सियाराम के साथ उसी मकान में रह रही थी, जहां उनका रिश्ता 20 साल से पनप रहा था।

पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ा

सूचना मिलते ही अरविंद सोमवार को दोपहर 3 बजे मौके पर पहुंचे और रीना-सियाराम को एक-दूसरे के आलिंगन में पकड़ लिया। गुस्से और हिम्मत का अनोखा मेल दिखाते हुए उन्होंने अपने परिजनों और दोस्तों को बुलाया। इसके बाद उन्होंने रीना और सियाराम से वरमाला पहनवाई और सिंदूरदान कराकर दोनों की शादी की रस्म पूरी कर दी। खबर पुलिस तक पहुंची, तो दोनों पक्षों को चौकी ले जाया गया, जहां फैसला हुआ कि मंदिर में शादी की जाए।

वाराणसी के राजा तालाब स्थित महादेव मंदिर में पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ रीना और सियाराम की शादी संपन्न कराई। इस अनोखी शादी में अरविंद के परिजन और सियाराम के परिवार वाले भी शामिल हुए। मंदिर प्रबंधन ने इस जोड़े को शादी का आधिकारिक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया, जो इस अनusual प्रेम कहानी की गवाह बन गया।

रीना देवी ने बताया कि सियाराम उनके भाई की दुकान पर किराए पर रहते थे, जहां से उनकी मुलाकात हुई थी। धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया। सियाराम ने खुलासा किया कि उन्होंने रीना के ही मकान में दुकान खोली थी, और उसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। रीना ने कहा, 'आज मेरे पति ने ही मेरे और सियाराम की शादी करा दी, जो मेरे लिए एक नई शुरुआत है।'

पति का अनोखा फैसला

अरविंद पटेल ने कहा, 'मुझे पता चल गया था कि मेरी पत्नी का सियाराम के साथ रिश्ता है। वे साथ रहते। मैंने सोचा कि अगर प्यार है, तो इसे सम्मानजनक तरीके से खत्म कर देना चाहिए। इसलिए मैंने खुद उनकी शादी कराने का फैसला लिया।'

18 Aug 2025 07:42 pm

