प्यार की कोई उम्र नहीं होती! 50 साल का प्रेमी 46 की प्रेमिका… पति ने खुद करवा दी दोनों की शादी

कहते हैं न कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। ऐसा ही एक मामला मिर्जापुर में देखने को मिला है। यहां एक शादी शुदा महिला को प्यार हो गया। प्रेमी की उम्र 50 साल है और महिला की 46 साल। 25 साल पहले अरविंद और रीना हिंदू रीति-रिवाज से शादी के बंधन में बंधे इस दंपति के दो बच्चे हैं-बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि 18 साल का बेटा आज भी उनके साथ है। लेकिन पांच साल पहले शुरू हुई अनबन ने इस रिश्ते को एक अप्रत्याशित मोड़ पर ला दिया, जहां पति ने अपनी पत्नी को उसके 20 साल पुराने प्रेमी के साथ सात फेरे दिलवा दिए।