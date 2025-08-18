नेता और बिजनेसमैन को फंसाओ और ले जाओ मोटी रकम… ऐसे चल रहा था वसूली गैंग, रेप में फंसाती थी लड़कियां

पुलिस पूछताछ में टोनू ने स्वीकार किया कि उसने भाजपा नेता रवि सतीजा को झूठे दुष्कर्म केस में फंसाने की साजिश में हाथ था। उसने बताया कि लड़कियों को फर्जी मुकदमों में शामिल करने के लिए 5 से 50 हजार रुपये तक दिए जाते थे। 6 अगस्त को रवि सतीजा ने चकेरी थाने में तहरीर देकर अखिलेश दुबे, लवी मिश्रा, अभिषेक बाजपेई, शैलेंद्र यादव उर्फ टोनू और विमल यादव समेत अन्य पर 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की, जिसमें अखिलेश और लवी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं।