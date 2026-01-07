कुत्ते के लिए महिला ने लगाई डीएम से फरियाद, बोली- कुत्ते के बिना जी ना सकूंगी

बीते 21 दिसंबर को जब वह मोंटी को लेने के लिए 'डॉग फास्टर सेंटर' पहुंची तो केंद्र संचालिका ने मोंटी को देने से इनकार कर दिया। उसे बताया गया कि मोंटी को चोट लगी है और खून निकल रहा है, उसकी हालत ठीक नहीं है। जिसका इलाज चल रहा है। बीते 30 दिसंबर को एक बार फिर मोंटी को लेने के लिए पहुंची तो केंद्र संचालिका ने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और झूठे आरोप लगाए। फरहा नाज ने बताया कि मोंटी को एसपीसीए से जुड़ी एक महिला को दे दिया गया।‌ जबकि उसके पास भी सारे दस्तावेज है और वह अच्छे डॉक्टर से इलाज करा रही है।