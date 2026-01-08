8 जनवरी 2026,

गुरुवार

कानपुर

बेटे ने पूछा, “मां कहां?” प्रेमी बोला, “अब कभी नहीं आएगी,” ऐसे हुआ हत्या का खुलासा

Murder solved after 10 months, कानपुर में प्रेमी ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। शव को निपटाने के लिए उसने 7 फीट का गड्ढा खोदा और बैठी स्थिति में दफना दिया। शक के आधार पर पुलिस ने पूछताछ की तो हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने गड्ढा खोदकर कंकाल बरामद कर लिया है। ‌

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Jan 08, 2026

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर पुलिस)

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर पुलिस

Murder solved after 10 months, कानपुर में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर शव को जमीन में गाड़ दिया। हत्या का खुलासा तब हुआ जब बेटा अपनी मां को खोजता हुआ प्रेमी के घर पहुंचा। उसने मां के विषय में पूछा कि वह कहां है, इस पर युवक ने बताया कि उसकी मां अब कभी वापस नहीं आएगी। इस संबंध में उसने पुलिस को मामले की जानकारी दी। बेटे से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने शक के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। सख्ती से पूछताछ के बाद घटना का खुलासा हुआ। शव को 10 महीने बाद जमीन खोद कर निकल गया। मामला सजेती थाना क्षेत्र का है।

सात बच्चों की अम्मा को बनाया प्रेमिका

उत्तर प्रदेश के कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र अंतर्गत टीकुवांपुर गांव का है। गांव निवासी बबलू ने बताया कि 3 साल पहले उनके पिता रामबाबू शंखवार की मौत हो गई थी। वह चार भाई और तीन बहनें हैं, जिनमें दो बहनों की शादी हो चुकी है। उनकी मां हम लोगों को छोड़कर गांव के ही रहने वाले गोरेलाल के साथ चली गई। मां के जाने के बाद उनका भी रिश्ता लगभग खत्म हो गया था।

शादी में नहीं आई तो जानकारी की

बबलू ने बताया कि बीते 29 नवंबर को परिवार में शादी थी, जिसमें मां को भी बुलाया गया था। लेकिन वह नहीं आई। जानकारी करने पर गोरेलाल ने बताया कि मां अब कभी नहीं आएगी। बबलू के अनुसार उसने इसे मजाक समझा और अपने घर वापस आ गया। बीते दिनों एक बार फिर जब वह मां से मिलने के लिए गोरेलाल के घर गया। लेकिन वह नहीं मिली। इस पर शक हुआ और उसने सजेती थाना में घटना की जानकारी देकर मुकदमा दर्ज कराया।

पुलिस की पूछताछ में हुआ खुलासा


शक के आधार पर पुलिस ने बीते बुधवार को गोरेलाल से कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि अप्रैल महीने में वह रेशमा के साथ इटावा गेहूं की फसल काटने के लिए गया था। रेशमा दो-तीन दिन में लौट आई। वह गेहूं काटने के लिए इटावा जाने को तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ।‌

भाई के साथ रहने का बनाया दबाव

गोरेलाल ने बताया कि उसका भी मन रेशमा से भर गया था और वह उसके साथ रहना नहीं चाहता था। गोरेलाल के अनुसार उसने रेशमा से भाई के साथ रहने को कहा। जिसका उसने विरोध किया। दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा। रेशमा से छुटकारा पाने के लिए उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। दो दिन बाद तक वह शव को छुपाने की प्लानिंग बनाता रहा। पहले सोचा नहर में फेंक दिया जाए। लेकिन शव ऊपर आने से पहचान हो जाएगी और पकड़ा जाएगा

7 फीट गड्ढा खोदकर दफन किया

इसके बाद उसने गड्ढा खोदकर गाड़ने की प्लानिंग बनाई और 7 फीट गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। गोरेलाल निशानदेही पर पुलिस ने देर रात शव को निकाला‌। जिसे टावर के पास दफनाया गया था। ‌शव को बैठे हुए स्थिति में दफन किया गया था।‌ फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए और कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया कि आरोपी गोरेलाल से पूछताछ कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ‌

Published on:

08 Jan 2026 02:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / बेटे ने पूछा, "मां कहां?" प्रेमी बोला, "अब कभी नहीं आएगी," ऐसे हुआ हत्या का खुलासा

