बेटे ने पूछा, “मां कहां?” प्रेमी बोला, “अब कभी नहीं आएगी,” ऐसे हुआ हत्या का खुलासा

Murder solved after 10 months, कानपुर में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर शव को जमीन में गाड़ दिया। हत्या का खुलासा तब हुआ जब बेटा अपनी मां को खोजता हुआ प्रेमी के घर पहुंचा। उसने मां के विषय में पूछा कि वह कहां है, इस पर युवक ने बताया कि उसकी मां अब कभी वापस नहीं आएगी। इस संबंध में उसने पुलिस को मामले की जानकारी दी। बेटे से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने शक के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। सख्ती से पूछताछ के बाद घटना का खुलासा हुआ। शव को 10 महीने बाद जमीन खोद कर निकल गया। मामला सजेती थाना क्षेत्र का है।

