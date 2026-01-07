7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

कानपुर

नाबालिग का अपहरण-गैंगरेप: सुभाषिनी अली बोली- रेप में यूपी नंबर वन, जेसीपी ने बताया

Kanpur minor gang rape incident कानपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। जिसमें एक पुलिसकर्मी पर भी आरोप है। सुभाषिनी अली ने घटना को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जेसीपी ने कहा कि कठोरतम कार्रवाई होगी।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Jan 07, 2026

पीड़िता का भाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Kanpur minor gang rape incident कानपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस पर दाग लगा है। घर से शौच के लिए निकली नाबालिग लड़की का अपहरण करने के बाद काली गाड़ी में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इस संबंध में जेसीपी आशुतोष कुमार ने बताया कि मामले में पुलिस वाले के भी शामिल होने की जानकारी मिल रही है। दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इधर सुभाषनी अली ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर घटना के संबंध में बातचीत की और पुलिसकर्मी और अन्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। ‌

सुभाषिनी अली की कमिश्नर से मुलाकात

उत्तर प्रदेश के कानपुर में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जिसमें नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप पुलिस वाले और एक अन्य पर लग रहा है। ‌सुभाषिनी अली ने बताया कि वह कानपुर में पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए आई थी क्योंकि कानपुर में एक बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक घटना घटी है। परसों रात को 14 साल की लड़की को दो लोग गाड़ी में उठा ले गए।

बेहोशी की हालत में घर के सामने फेंका गया

गाड़ी में ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। बेहोशी की हालत में घर के सामने फेंक दिया। उसके भाई ने थाने में फोन करके घटना की जानकारी दी, लेकिन जब यह जानकारी हुई कि घटना में एक पुलिस वाला शामिल है, तो थाने वालों ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। कल पीड़ित परिवार ने अधिकारियों से मिलकर घटना की जानकारी दी और उन्हें आप बीती सुनाई। अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है।

पुलिसकर्मी का नाम शामिल है

सुभाषिनी अली ने बताया कि यह जानकारी करनी थी कि क्या पुलिस का नाम मुकदमे में आया है कि नहीं? आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अगर इस प्रकार की घटनाएं होने लगेंगी तो महिलाओं की सुरक्षा का इंतजाम कौन करेगा? आश्वासन मिला है। लड़की का बयान लिया जा रहा है जिसके बाद नामजद मुकदमा दर्ज होगा।

पुलिस का नाम अधिकारियों को मालूम

सुभाषिनी अली ने बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों को पुलिसकर्मी का नाम भी मालूम है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषी पुलिसकर्मी और अन्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सुभाषिनी अली ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश रेप के मामले में नंबर वन पर है। बीजेपी सरकार दुष्कर्मियों की मदद कर रही है। अब यदि पुलिस में भी यह मामला शुरू हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश की हालत बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी।

क्या कहते हैं जेसीपी?

जेसीपी आशुतोष कुमार ने बताया कि पीड़िता के भाई ने घटना में पुलिसकर्मी के शामिल होने की भी जानकारी दी है। जिसमें पीड़िता ने बताया है कि जब वह शौच के लिए जा रही थी तो काली बड़ी गाड़ी में उसे जबरदस्ती बैठाया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता के भाई की तरफ से बताया गया कि घटना में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। दोषी की पहचान के लिए टीमों को लगाया गया है। जिनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 08:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / नाबालिग का अपहरण-गैंगरेप: सुभाषिनी अली बोली- रेप में यूपी नंबर वन, जेसीपी ने बताया

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कुत्ते के लिए महिला ने लगाई डीएम से फरियाद, बोली- कुत्ते के बिना जी ना सकूंगी

मोंटी को गोद में उठा में फरहा नाज (फोटो सोर्स- 'X' डीएम )
कानपुर

Unnao rape case: अब पीड़िता के खिलाफ दिए गए साक्ष्यों की होगी फॉरेंसिक जांच, अदालत ने दिया आदेश

उन्नाव रेप केस (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

UP warning: 48 घंटे के लिए चेतावनी, 39 जिलों के लिए ऑरेंज और 28 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

घना कोहरा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

किडनैप के बाद गैंगरेप: 14 साल की छात्रा को बेहोश होने के बाद सड़क पर फेंका, पुलिस सहित दो पर आरोप

गैंगरेप (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

प्रेमिका को 15 बार कॉल कर बुलाया फिर ट्रेन से कटकर प्रेमी की हुई मौत…डरकर शव छोड़कर भागी युवती

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.