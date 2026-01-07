नाबालिग का अपहरण-गैंगरेप: सुभाषिनी अली बोली- रेप में यूपी नंबर वन, जेसीपी ने बताया

Kanpur minor gang rape incident कानपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस पर दाग लगा है। घर से शौच के लिए निकली नाबालिग लड़की का अपहरण करने के बाद काली गाड़ी में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इस संबंध में जेसीपी आशुतोष कुमार ने बताया कि मामले में पुलिस वाले के भी शामिल होने की जानकारी मिल रही है। दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इधर सुभाषनी अली ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर घटना के संबंध में बातचीत की और पुलिसकर्मी और अन्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। ‌