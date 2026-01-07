नाबालिग का अपहरण-गैंगरेप: सुभाषिनी अली बोली- रेप में यूपी नंबर वन, जेसीपी ने बताया

फोटो सोर्स- पत्रिका
Kanpur minor gang rape incident कानपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस पर दाग लगा है। घर से शौच के लिए निकली नाबालिग लड़की का अपहरण करने के बाद काली गाड़ी में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इस संबंध में जेसीपी आशुतोष कुमार ने बताया कि मामले में पुलिस वाले के भी शामिल होने की जानकारी मिल रही है। दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इधर सुभाषनी अली ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर घटना के संबंध में बातचीत की और पुलिसकर्मी और अन्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जिसमें नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप पुलिस वाले और एक अन्य पर लग रहा है। सुभाषिनी अली ने बताया कि वह कानपुर में पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए आई थी क्योंकि कानपुर में एक बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक घटना घटी है। परसों रात को 14 साल की लड़की को दो लोग गाड़ी में उठा ले गए।
गाड़ी में ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। बेहोशी की हालत में घर के सामने फेंक दिया। उसके भाई ने थाने में फोन करके घटना की जानकारी दी, लेकिन जब यह जानकारी हुई कि घटना में एक पुलिस वाला शामिल है, तो थाने वालों ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। कल पीड़ित परिवार ने अधिकारियों से मिलकर घटना की जानकारी दी और उन्हें आप बीती सुनाई। अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है।
सुभाषिनी अली ने बताया कि यह जानकारी करनी थी कि क्या पुलिस का नाम मुकदमे में आया है कि नहीं? आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अगर इस प्रकार की घटनाएं होने लगेंगी तो महिलाओं की सुरक्षा का इंतजाम कौन करेगा? आश्वासन मिला है। लड़की का बयान लिया जा रहा है जिसके बाद नामजद मुकदमा दर्ज होगा।
सुभाषिनी अली ने बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों को पुलिसकर्मी का नाम भी मालूम है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषी पुलिसकर्मी और अन्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सुभाषिनी अली ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश रेप के मामले में नंबर वन पर है। बीजेपी सरकार दुष्कर्मियों की मदद कर रही है। अब यदि पुलिस में भी यह मामला शुरू हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश की हालत बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी।
जेसीपी आशुतोष कुमार ने बताया कि पीड़िता के भाई ने घटना में पुलिसकर्मी के शामिल होने की भी जानकारी दी है। जिसमें पीड़िता ने बताया है कि जब वह शौच के लिए जा रही थी तो काली बड़ी गाड़ी में उसे जबरदस्ती बैठाया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता के भाई की तरफ से बताया गया कि घटना में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। दोषी की पहचान के लिए टीमों को लगाया गया है। जिनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
