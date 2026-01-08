सिंचाई विभाग से सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर का शव मिला घर में, फैली सनसनी

Retired Irrigation JE dead body was found in his house, कानपुर में सिंचाई विभाग से रिटायर जेई का भरा पूरा परिवार है। परिवार में दो बेटियां और पत्नी हैं। लेकिन अंतिम दिनों में कोई भी साथ नहीं था। पत्नी अपने मायके में रहने के लिए चली गई थी। रिटायर्ड जेई अकेले ही अपने घर में रहते थे। यहां पर उनके एक भाई और बहन भी‌ रहते हैं। तीनों में आपस में बातचीत हुआ करती थी। सभी एक दूसरे का हाल-चाल लेते रहते थे, लेकिन पिछले 15 दिनों से लोगों की बातचीत नहीं हो पाई। बहन ताला बंद देख वापस लौट जाती थी, जबकि जेई की घर के अंदर मौत हो चुकी थी। इधर, भाई और बहन दोनों मिलने के लिए पहुंचे तो घर के अंदर से बदबू आ रही थी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। घटना आर्य नगर क्षेत्र की है।