Kanpur News:अज्ञात वाहन की टक्कर से नाले में गिरा डिलीवरी मैन,मौत

पुलिस के मुताबिक, कल्याणपुर की नई बस्ती निवासी शिवकमल (27) एक निजी कंपनी में डिलीवरी मैन का काम करता था। सोमवार रात वह अपनी ड्यूटी खत्म कर घर वापस लौट रहा था। जैसे ही वह रावतपुर के सिलिंडर चौराहे के पास पहुंचा, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर लगने के बाद शिवकमल बाइक पर नियंत्रण खो बैठा और सीधे नाले में जा गिरा। हादसे की जानकारी मिलते ही मृतक के परिवार में चीख-पुकार मच गई। बदहवास परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। शिवकमल अपने परिवार का सहारा था, उसकी मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।