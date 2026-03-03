3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

यूपी न्यूज

Kanpur News:अज्ञात वाहन की टक्कर से नाले में गिरा डिलीवरी मैन,मौत

Kanpur News:रावतपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार डिलीवरी मैन की नाले में गिरकर मौत हो गई। वह ड्यूटी कर घर लौट रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर सीसीटीवी फुटेज के जरिए फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Mar 03, 2026

कानपुर। रावतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सड़क हादसे में डिलीवरी मैन की जान चली गई। सिलिंडर चौराहे के पास एक बेकाबू अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक बाइक समेत सड़क किनारे गहरे नाले में जा गिरा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से युवक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।

ड्यूटी कर घर लौट रहा था युवक -

पुलिस के मुताबिक, कल्याणपुर की नई बस्ती निवासी शिवकमल (27) एक निजी कंपनी में डिलीवरी मैन का काम करता था। सोमवार रात वह अपनी ड्यूटी खत्म कर घर वापस लौट रहा था। जैसे ही वह रावतपुर के सिलिंडर चौराहे के पास पहुंचा, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर लगने के बाद शिवकमल बाइक पर नियंत्रण खो बैठा और सीधे नाले में जा गिरा। हादसे की जानकारी मिलते ही मृतक के परिवार में चीख-पुकार मच गई। बदहवास परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। शिवकमल अपने परिवार का सहारा था, उसकी मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

सीसीटीवी से होगी आरोपी की पहचान -

रावतपुर थाना प्रभारी ने बताया कि अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि टक्कर मारने वाले वाहन और उसके चालक की पहचान की जा सके। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

#OperationSindoorमें अब तक

Kanpur News:अज्ञात वाहन की टक्कर से नाले में गिरा डिलीवरी मैन,मौत

India-Pak Conflicts: भारत के डर से पाकिस्तान ने चीन-तुर्की से कर ली एक और बड़ी डील, सामने आई खुफिया जानकारी

भारत में फिर होगा 26/11 जैसा हमला! लश्कर के डिप्टी चीफ ने दी गीदड़भभकी

पाकिस्तान के ‘धोखे’ को कभी नहीं भूलेंगे ट्रंप? गजब मारी पलटी, कहा- चीन ने युद्धविराम के लिए भारत से की थी बात

भारत के साथ अब बातचीत की बेचैनी, बांग्लादेश में जयशंकर से पाकिस्तानी नेता ने मिलाया हाथ, फिर क्या हुआ?

parliament winter session, jairam ramesh, congress news,

‘भारत-पाक युद्ध हमने रुकवाए’, चीन के दावे पर भड़की कांग्रेस, कहा- हमारा मजाक बना रहे, ये तब पाकिस्तान के साथ थे और…

Asim Munir and Shehbaz Sharif

‘भारत ने 80 ड्रोन भेजे, एक ने नूर खान एयरबेस को कर दिया था तबाह’, पाक ने कहा- हमारे जवान भी बुरी तरह घायल हुए

Donald Trump once again claims credit for India-Pakistan ceasefire

भारत-पाकिस्तान युद्ध पर ट्रंप का बड़ा दावा, कहा – “350% टैरिफ की धमकी के बाद रुकी जंग”

India may attack Pakistan again, says Khawaja Asif

“भारत फिर कर सकता है पाकिस्तान पर हमला”, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से डरे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान

Winter survival kits

‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद जैश-ए-मोहम्मद की हालत खस्ता, सर्दी से बचने के लिए मांग रहा है ‘विंटर सर्वाइवल किट’

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

03 Mar 2026 04:36 pm

Hindi News / UP News / Kanpur News:अज्ञात वाहन की टक्कर से नाले में गिरा डिलीवरी मैन,मौत

बड़ी खबरें

View All

यूपी न्यूज

ट्रेंडिंग

डॉक्टर बोला—”मरीज मरता है तो मरने…” मेडिकल कॉलेज में घायल मरीज तड़पता रहा, डॉक्टर होली खेलने में मस्त

रंगों में डूबे डॉक्टर, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब वायरल वीडियो
कन्नौज

Kanpur News: नजूल भूमि पर अवैध कब्जा, महापौर पुत्र समेत 14 पर पीपीई एक्ट में वाद दाखिल

कानपुर

चंद्रग्रहण अपडेट: डेढ़ घंटे में समाप्त होगा चंद्रग्रहण, इतने बजे अपने शहर से देंख सकते हैं …

लखनऊ

10 लाख दो वरना जेल भिजवा दूंगी! प्रेमिका की धमकी से टूटे पिता, मुरादाबाद में खौफनाक सुसाइड

मुरादाबाद

ईद की खुशियों के बीच ग़म का इज़हार, काली पट्टी बांधकर नमाज़ पढ़ने की अपील से चर्चा तेज

ईद के दिन काली पट्टी बांध नमाज़ की अपील, ईरान घटना पर लखनऊ से उठा बड़ा संदेश (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.