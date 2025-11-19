‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद जैश-ए-मोहम्मद की हालत खस्ता, सर्दी से बचने के लिए मांग रहा है ‘विंटर सर्वाइवल किट’

पाकिस्तान में सर्दी का मौसम करीब आ रहा है और ऐसे में जैश ने सर्दी से बचने के लिए 'विंटर सर्वाइवल किट’ की मांग रखी है। आतंकी संगठन ने हर किट के लिए 20,000 पाकिस्तानी रूपए की मांग की है, जिससे कड़ाके की ठंड में आतंकियों को परेशानी न हो। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह अपील इस आतंकी संगठन की गिरती वित्तीय तंगी और भारतीय सुरक्षा बलों को 'ऑपरेशन सिंदूर' में मिली सफलता का संकेत है।