‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद जैश-ए-मोहम्मद की हालत खस्ता, सर्दी से बचने के लिए मांग रहा है ‘विंटर सर्वाइवल किट’

भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की हालत काफी खस्ता है। ऐसे में सर्दी से बचने के लिए जैश ने एक मांग सामने रखी है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 19, 2025

Winter survival kits

Winter survival kits (Representational Photo)

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत (India) के 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) ने पाकिस्तान (Pakistan) में आतंकियों को बड़ा झटका दिया था। भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' में पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए थे और 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए थे। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed) को तो इस वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा था। जैश की हालत काफी खस्ता हो गई और अभी भी सुधार नहीं हुआ है।

चंदा मांगकर अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है आतंकी संगठन

भारत ने जैश को ऐसी मार दी कि आतंकी संगठन को जान-माल का काफी नुकसान हुआ। आतंकी संगठन की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। ऐसे में पीओके में जैश को अपने आतंकियों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आपातकालीन चंदा अभियान शुरू किया है।

सर्दी से बचने के लिए जैश ने रखी मांग

पाकिस्तान में सर्दी का मौसम करीब आ रहा है और ऐसे में जैश ने सर्दी से बचने के लिए 'विंटर सर्वाइवल किट’ की मांग रखी है। आतंकी संगठन ने हर किट के लिए 20,000 पाकिस्तानी रूपए की मांग की है, जिससे कड़ाके की ठंड में आतंकियों को परेशानी न हो। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह अपील इस आतंकी संगठन की गिरती वित्तीय तंगी और भारतीय सुरक्षा बलों को 'ऑपरेशन सिंदूर' में मिली सफलता का संकेत है।

'विंटर सर्वाइवल किट’ में क्या हैं शामिल?

जैश ने आतंकियों के लिए जो 'विंटर सर्वाइवल किट’ मांगी है उसमें एक कोट, जूते, कंबल, दस्ताने और मोजे शामिल हैं, जिससे आतंकियों को सर्दी से बचाया जा सके। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि इससे पता चलता है कि कश्मीर घाटी के सर्दीले मौसम के लिए आतंकियों के पास न्यूनतम सामान भी नहीं बचा है। जैश की सप्लाई चेन पर करारा वार हुआ है और आतंकियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

