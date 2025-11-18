फैसल मुमताज राठौर बने पीओके के 16वें प्रधानमंत्री, पिता भी रह चुके हैं पीएम

फैसल मुमताज राठौर (Photo- @jattakpk on social media)
पीओके (PoK) को नया प्रधानमंत्री मिल गया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के नेता फैसल मुमताज राठौर (Faisal Mumtaz Rathore) ने सोमवार को पीओके के 16वें पीएम के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में स्थित विधानसभा में हुआ और इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई, जिससे कुछ गड़बड़ न हो।
सोमवार को पीओके की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चौधरी अनवरुल हक को पीएम पद से हटा दिया गया। यह अविश्वास प्रस्ताव पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के विधायकों द्वारा पेश किया गया था। अविश्वास प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने फैसल को नया पीएम बनाने के लिए आगे किया और मतदान के दौरान फैसल को 36 वोट मिले, जबकि उनके खिलाफ सिर्फ 2 वोट पड़े। 9 विधायक अनुपस्थित रहे। पीओके के संविधान के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव में नामित उम्मीदवार को ही सत्ता हस्तांतरण का फायदा मिलता है, इसलिए राठौर सीधे ही सदन के नेता चुन लिए गए और पीओके के नए पीएम भी। विधानसभा भवन में ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ।
फैसल का जन्म 11 अप्रैल 1978 को रावलपिंडी में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा रावलपिंडी में ली और बाद में लाहौर के पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। 2006 में LA-17 हवेली काहुता निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते हुए उन्होंने राजनीति में एंट्री ली। वह, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने कहा, "यह सत्ता गुलाब का बिस्तर नहीं, कांटों का बिस्तर है हमारी सरकार क्षेत्र में शांति और एकदलीय शासन सुनिश्चित करेगी, जो राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करेगा।"
फैसल के पिता मुमताज हुसैन राठौर (Mumtaz Hussain Rathore) भी पीओके के पीएम रह चुके हैं। वह पीओके के तीसरे पीएम थे और 55 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था।
