फैसल मुमताज राठौर बने पीओके के 16वें प्रधानमंत्री, पिता भी रह चुके हैं पीएम

सोमवार को पीओके की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चौधरी अनवरुल हक को पीएम पद से हटा दिया गया। यह अविश्वास प्रस्ताव पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के विधायकों द्वारा पेश किया गया था। अविश्वास प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने फैसल को नया पीएम बनाने के लिए आगे किया और मतदान के दौरान फैसल को 36 वोट मिले, जबकि उनके खिलाफ सिर्फ 2 वोट पड़े। 9 विधायक अनुपस्थित रहे। पीओके के संविधान के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव में नामित उम्मीदवार को ही सत्ता हस्तांतरण का फायदा मिलता है, इसलिए राठौर सीधे ही सदन के नेता चुन लिए गए और पीओके के नए पीएम भी। विधानसभा भवन में ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ।