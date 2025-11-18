अब मैक्सिको में ड्रग कार्टेल्स पर हमले की तैयारी में ट्रंप! बढ़ सकता है तनाव

अमेरिका (United States Of America) में ड्रग्स एक बड़ी समस्या है, जिसकी गिरफ्त में देश की जनता जकड़ती जा रही है। अमेरिका में ड्रग्स तस्करी में दो पड़ोसी देशों की अहम भूमिका है। हम बात कर रहे हैं मैक्सिको (Mexico) और वेनेज़ुएला (Venezuela) की। इन दो देशों के ड्रग कार्टेल्स जमकर अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी करते हैं। कुछ समय से अमेरिका कैरेबियन क्षेत्र में वेनेज़ुएला के ड्रग कार्टेल्स पर मिसाइल स्ट्राइक कर रहा है, जिसमें अब तक कई नार्को-आतंकी मारे जा चुके हैं। अब ट्रंप, मैक्सिको में ड्रग कार्टेल्स को निशाना बनाने की तैयारी में हैं।