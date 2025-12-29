पाकिस्तान के अंदर ही ‘मुनीर सेना’ की हवा हो गई टाइट! 15 सैनिकों की दर्दनाक मौत, चौंका देगी वजह

पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर। (फोटो- ANI)
असीम मुनीर की पाक सेना की गजब फजीहत हुई है। पिछले कुछ हफ्तों में बलूचिस्तान में हुए सिलसिलेवार हमलों में कम से कम 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं।
केच, पंजगुर, तुरबत, सुराब और नसीराबाद में पाक सैनिकों पर जबरदस्त हमले हुए हैं। जिसकी जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने ली है।
ये तीनों अलग-अलग संगठन हैं, जो बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। ये संगठन पाकिस्तान सरकार द्वारा आतंकवादी समूह के रूप में नामित किए गए हैं।
बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जीयांद बलूच ने कहा कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के लड़ाकों ने 23 दिसंबर को केच जिले के तेजाबन इलाके में एक पाकिस्तानी सेना की पोस्ट पर ऑटोमैटिक हथियारों और ग्रेनेड-लॉन्चर राउंड से हमला किया, जिसमें दो सैनिक मारे गए और पोस्ट के अंदर लगे सर्विलांस कैमरे नष्ट हो गए।
प्रवक्ता ने आगे कहा कि 25 दिसंबर को दूसरे हमले में उन्होंने पंजगुर जिले के कटगारी इलाके में चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) रूट पर एक रिमोट-कंट्रोल्ड विस्फोटक डिवाइस से एक मिलिट्री गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें छह पाकिस्तानी जवान मारे गए और चार अन्य घायल हो गए।
प्रवक्ता ने कहा कि समूह ने रविवार को विस्फोटक लगाकर एक और हमला किया, जिसने तुरबत के डंक इलाके में पाकिस्तानी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक कम्युनिकेशन टावर को नष्ट कर दिया और ढांचे पर लगे 'एक्टिव जासूसी कैमरों' को भी नुकसान पहुंचाया।
इस बीच, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने कहा कि उसने 27 दिसंबर को बलूचिस्तान के सुराब जिले में बाथगु क्रॉस पर आरसीडी हाईवे पर नाकाबंदी अभियान चलाया।
बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के प्रवक्ता मेजर ग्वाहरम बलूच के अनुसार, समूह ने चेकपॉइंट पर सैंदक माइनिंग प्रोजेक्ट से जुड़े ट्रकों को एस्कॉर्ट कर रही चार पाकिस्तानी सुरक्षा गाड़ियों को रोका और एक साथ उन पर अटैक किया। जिसमें पांच जवान मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।
उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षा काफिले और सैंदक प्रोजेक्ट दोनों की गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ। वहीं, बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स (बीआरजी) ने दावा किया कि शनिवार रात को प्रांत के नसीराबाद जिले में नोटल और बख्तियाराबाद के बीच पाकिस्तानी सेना के काफिले के साथ लड़ाकों की गोलीबारी हुई।
बीआरजी के प्रवक्ता दोस्तैन बलूच ने कहा कि झड़पें करीब एक घंटे तक चलीं, जिसमें दो पाकिस्तानी जवान मारे गए और कई अन्य घायल हो गए, जिसके बाद उनके लड़ाके सुरक्षित रूप से अपने ठिकानों पर लौट गए। समूह ने पुष्टि की कि वे बलूचिस्तान की आजादी तक ऐसे हमले जारी रखेंगे।
