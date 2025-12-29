पाकिस्तान के अंदर ही ‘मुनीर सेना’ की हवा हो गई टाइट! 15 सैनिकों की दर्दनाक मौत, चौंका देगी वजह

बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जीयांद बलूच ने कहा कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के लड़ाकों ने 23 दिसंबर को केच जिले के तेजाबन इलाके में एक पाकिस्तानी सेना की पोस्ट पर ऑटोमैटिक हथियारों और ग्रेनेड-लॉन्चर राउंड से हमला किया, जिसमें दो सैनिक मारे गए और पोस्ट के अंदर लगे सर्विलांस कैमरे नष्ट हो गए।