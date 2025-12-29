ट्रंप ने जैसे ही सामने रखा शांति प्लान, जेलेंस्की ने तुरंत बता दी शर्त, बोले- अब पुतिन से बातचीत तभी होगी जब…

जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप ने जैसे ही उनके सामने शांति प्लान रखा तो उन्होंने एक शर्त रख दी। जेलेंस्की ने अगले 50 सालों तक यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर जोर दिया और यह साफ किया कि रूस के साथ कोई भी बातचीत तभी संभव होगी जब राष्ट्रपति ट्रंप और यूरोपीय नेता औपचारिक दस्तावेजों पर सहमति बना लेंगे।