विदेश

ट्रंप ने जैसे ही सामने रखा शांति प्लान, जेलेंस्की ने तुरंत बता दी शर्त, बोले- अब पुतिन से बातचीत तभी होगी जब…

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने फ्लोरिडा में रूस-यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की। जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप ने 20-सूत्री शांति प्रस्ताव पर चर्चा की, जिसे उन्होंने पुतिन के साथ भी साझा किया था।

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 29, 2025

Donald Trump Volodymir Zelensky Florida Meeting

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की। (फोटो- X/@ZelenskyyUa)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने फ्लोरिडा में रविवार को रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति बैठक की।

इस मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने सोमवार को कहा कि ट्रंप ने उन्हें यूक्रेन के लिए 20-सूत्री शांति प्रस्ताव के बारे में बताया था। इस पर ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी चर्चा की थी।

सुरक्षा गारंटी पर क्या बोले जेलेस्की?

जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप ने जैसे ही उनके सामने शांति प्लान रखा तो उन्होंने एक शर्त रख दी। जेलेंस्की ने अगले 50 सालों तक यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर जोर दिया और यह साफ किया कि रूस के साथ कोई भी बातचीत तभी संभव होगी जब राष्ट्रपति ट्रंप और यूरोपीय नेता औपचारिक दस्तावेजों पर सहमति बना लेंगे।

इस बीच, ट्रंप ने रविवार को कहा कि उनकी पुतिन के साथ फोन पर बात हुई, जो लगभग दो घंटे से ज्यादा देर तक चली। बता दें कि रूस-यूक्रेन युद्ध 24 फरवरी को चार साल पूरे करने वाला है।

क्लब में ट्रंप ने जेलेंस्की को बुलाया

जेलेंस्की को ट्रंप ने अपने निजी क्लब में आमंत्रित किया था। प्रस्तावित शांति ढांचे पर कीव की स्थिति बताते हुए जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन चाहता है कि यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आने वाले दिनों में मिलें।

उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन को उम्मीद है कि शांति योजना पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर होते ही सुरक्षा गारंटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शांति योजना पर यूक्रेन, अमेरिका, रूस और यूरोप द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

कम से कम 60 दिनों के लिए युद्धविराम करने की शर्त

जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूस के साथ संचार के सभी प्रारूपों के लिए खुला है और प्रस्ताव दिया कि शांति योजना पर यूक्रेन में जनमत संग्रह कराया जाए।

उधर, यूक्रेन में जनमत संग्रह को सुविधाजनक बनाने के लिए जेलेंस्की ने कहा कि कम से कम 60 दिनों के लिए युद्धविराम आवश्यक होगा।

उन्होंने आगे कहा कि युद्धविराम निगरानी का विवरण सुरक्षा गारंटी के भीतर बताया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि डोनबास क्षेत्र में एक मुक्त आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने पर चर्चा होगी।

मुलकात के बाद क्या बोले ट्रंप?

जेलेंस्की से मुलाकात के बाद दोपहर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा- राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन की सफलता के प्रति अपने तरीके से बहुत उदार थे, जिसमें बहुत कम कीमतों पर ऊर्जा, बिजली और अन्य चीजें प्रदान करना शामिल है।

उन्होंने बार-बार जेलेंस्की को "बहादुर" कहा। जब यूक्रेन जाने की संभावना के बारे में पूछा गया, तो ट्रंप ने कहा- मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं है, मैं एक डील करना चाहता हूं और वहां जाना नहीं चाहता।

इस बात पर जोर देते हुए कि पुतिन चाहते हैं कि संघर्ष खत्म हो, ट्रंप ने कहा- मैंने आज प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है, वह चाहते हैं कि ऐसा हो, उन्होंने मुझसे बहुत मजबूती से कहा। मुझे उन पर विश्वास है।

रूस

रूस-यूक्रेन युद्ध

29 Dec 2025 05:14 pm

