12 करोड़ साल पुराने पक्षी के गले में मिले 800 पत्थर, रहस्यमयी मौत पर वैज्ञानिकों के चौंकाने वाले खुलासे

आधुनिक पक्षी जैसे मुर्गी या उल्लू पाचन के लिए गिजार्ड में पत्थर रखते हैं, लेकिन इस समूह के किसी जीवाश्म में पहले कभी ऐसे पत्थर नहीं मिले। पत्थर गले में ऊपर फंसे थे, जो पाचन के लिए नहीं बल्कि असामान्य थे। शोधकर्ताओं की थ्योरी है कि पक्षी बीमार था। डॉ. ओ'कॉनर ने बताया कि बीमार पक्षी अजीब हरकतें करते हैं। इसने ज्यादा पत्थर निगल लिए, फिर एक साथ उल्टी करने की कोशिश की, लेकिन गुच्छा इतना बड़ा था कि गले में फंस गया और दम घुट गया।