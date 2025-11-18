Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

जयशंकर ने की रूसी विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात, द्विपक्षीय पार्टनरशिप पर हुई चर्चा

Jaishankar Meets Lavrov: भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर इस समय रूस के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 18, 2025

Indian Minister of External Affairs S. Jaishankar meets Russian Foreign Minister Sergey Lavrov

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव (Photo - EAM's social media)

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) सोमवार को रूस (Russia) के तीन दिवसीय दौरे पर राजधानी मॉस्को (Moscow) पहुंचे। जयशंकर, मॉस्को में आयोजित एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल मीटिंग में हिस्सा लेने के साथ ही हाई लेवल वार्ता के लिए रूस पहुंचे। गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) 5 दिसंबर को वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत (India) आएंगे। ऐसे में पुतिन के भारत दौरे से पहले की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए भी जयशंकर का रूस दौरा अहम है।

रूसी विदेश मंत्री लावरोव से हुई मुलाकात

मॉस्को में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर की रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से सोमवार को मुलाकात हुई। जयशंकर ने इस मुलाकात के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी और साथ में तस्वीरें भी शेयर की। जयशंकर ने लिखा, "मॉस्को में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिलकर खुशी हुई। भारत और रूस के बीच व्यापार और निवेश, ऊर्जा, गतिशीलता, कृषि, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आदान-प्रदान सहित हमारी द्विपक्षीय पार्टनरशिप पर हमने चर्चा की। क्षेत्रीय, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी हमने बातचीत की। इसके साथ ही 23वें वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों की भी समीक्षा की।"

4 साल बाद भारत आएंगे पुतिन

रूसी राष्ट्रपति पुतिन अगले महीने भारत आएंगे, जो 4 साल में उनका पहला भारत दौरा होगा। आखिरी बार वह 21वे वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 6 दिसंबर 2021 को भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Indian Prime Minister Narendra Modi) से मुलाकात की थी और दोनों के बीच अहम विषयों पर बातचीत हुई थी। गौरतलब है कि रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) शुरू होने के बाद से यह पुतिन का पहला भारत दौरा होगा। पुतिन के इस दौरे पर दुनियाभर की नज़रें रहेंगी, खास तौर पर अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की, जो लगातार भारत पर रूस से तेल की खरीद को बंद करने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में पुतिन का यह दौरा ट्रंप की टेंशन बढ़ा सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

18 Nov 2025 09:54 am

Published on:

18 Nov 2025 09:43 am

Hindi News / World / जयशंकर ने की रूसी विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात, द्विपक्षीय पार्टनरशिप पर हुई चर्चा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

4 साल के बच्चे को हुआ कैंसर, कुछ हफ्तों बाद मां को भी हुई गंभीर बीमारी

Nicky with Raffi
विदेश

पहले 4 साल के बच्चे, फिर मां को भी हुआ कैंसर, महिला बोली- दिल टूट जाता है देखकर, जब तक बेटा ठीक नहीं होगा…

विदेश

फिर सुलग रहा बांग्लादेश, हसीना को मिली मौत की सजा, लीग ने आज बुलाया है बंद

Sheikh Hasina, former PM of Bangladesh
विदेश

बांग्लादेश की ‘आयरन लेडी’: छात्र राजनीति से PM बनने तक का सफर, जानें संघर्ष और विवादों की पूरी कहानी

Sheikh Hasina
विदेश

रेप, भ्रष्टाचार और गंभीर अपराधों में राष्ट्रपति से सांसद तक: 2025 में किन नेताओं को मिली सजा

Sheikh Hasina
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.