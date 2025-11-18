जयशंकर ने की रूसी विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात, द्विपक्षीय पार्टनरशिप पर हुई चर्चा

रूसी राष्ट्रपति पुतिन अगले महीने भारत आएंगे, जो 4 साल में उनका पहला भारत दौरा होगा। आखिरी बार वह 21वे वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 6 दिसंबर 2021 को भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Indian Prime Minister Narendra Modi) से मुलाकात की थी और दोनों के बीच अहम विषयों पर बातचीत हुई थी। गौरतलब है कि रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) शुरू होने के बाद से यह पुतिन का पहला भारत दौरा होगा। पुतिन के इस दौरे पर दुनियाभर की नज़रें रहेंगी, खास तौर पर अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की, जो लगातार भारत पर रूस से तेल की खरीद को बंद करने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में पुतिन का यह दौरा ट्रंप की टेंशन बढ़ा सकता है।