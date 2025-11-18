जयशंकर ने की रूसी विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात, द्विपक्षीय पार्टनरशिप पर हुई चर्चा

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव (Photo - EAM's social media)
भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) सोमवार को रूस (Russia) के तीन दिवसीय दौरे पर राजधानी मॉस्को (Moscow) पहुंचे। जयशंकर, मॉस्को में आयोजित एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल मीटिंग में हिस्सा लेने के साथ ही हाई लेवल वार्ता के लिए रूस पहुंचे। गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) 5 दिसंबर को वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत (India) आएंगे। ऐसे में पुतिन के भारत दौरे से पहले की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए भी जयशंकर का रूस दौरा अहम है।
मॉस्को में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर की रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से सोमवार को मुलाकात हुई। जयशंकर ने इस मुलाकात के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी और साथ में तस्वीरें भी शेयर की। जयशंकर ने लिखा, "मॉस्को में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिलकर खुशी हुई। भारत और रूस के बीच व्यापार और निवेश, ऊर्जा, गतिशीलता, कृषि, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आदान-प्रदान सहित हमारी द्विपक्षीय पार्टनरशिप पर हमने चर्चा की। क्षेत्रीय, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी हमने बातचीत की। इसके साथ ही 23वें वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों की भी समीक्षा की।"
रूसी राष्ट्रपति पुतिन अगले महीने भारत आएंगे, जो 4 साल में उनका पहला भारत दौरा होगा। आखिरी बार वह 21वे वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 6 दिसंबर 2021 को भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Indian Prime Minister Narendra Modi) से मुलाकात की थी और दोनों के बीच अहम विषयों पर बातचीत हुई थी। गौरतलब है कि रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) शुरू होने के बाद से यह पुतिन का पहला भारत दौरा होगा। पुतिन के इस दौरे पर दुनियाभर की नज़रें रहेंगी, खास तौर पर अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की, जो लगातार भारत पर रूस से तेल की खरीद को बंद करने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में पुतिन का यह दौरा ट्रंप की टेंशन बढ़ा सकता है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग