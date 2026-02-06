6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बांग्लादेश और अमेरिका के बीच बड़ा ट्रेड समझौता, टैरिफ घटाने पर रहेगा यूनुस सरकार का जोर

बांग्लादेश और अमेरिका के बीच बहुत जल्द एक ट्रेड डील होने की संभावना है। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच इस डील के लिए एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट यानी NDA साइन किया गया है। इसके चलते समझौते की शर्तें सार्वजनिक नहीं की गई हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Feb 06, 2026

Mohammad Yunus

मोहम्मद यूनुस (फोटो- एएनआई)

बांग्लादेश में आम चुनाव नजदीक आ रहे है जिसके चलते राजनीतिक माहौल गर्म है और देश की जनता का ध्यान सत्ता परिवर्तन पर टिका हुआ है। इसी बीच सरकार ने अमेरिका के साथ एक अहम ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। यह समझौता 9 फरवरी को साइन होने की संभावना है, जो चुनाव से ठीक तीन दिन पहले का समय है। इसी फैसले ने देश की राजनीति और व्यापारिक जगत में नई बहस छेड़ दी है।

12 फरवरी को देश में आम चुनाव

बांग्लादेश के वाणिज्य सचिव महबुबुर रहमान के अनुसार यह ट्रेड पेक्ट 9 फरवरी को साइन किया जाएगा, जबकि देश में आम चुनाव 12 फरवरी को होने हैं। फिलहाल देश की कमान अंतरिम सरकार के हाथ में है, जिसकी अगुवाई मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। यह सरकार चुनाव के कुछ ही दिनों बाद समाप्त हो जाएगी, जिससे इस डील को लागू करने की जिम्मेदारी आने वाली नई सरकार पर आ जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव से ठीक पहले इतना बड़ा व्यापारिक फैसला लेना राजनीतिक रूप से संवेदनशील कदम है।

अमेरिका और बांग्लादेश के बीच NDA साइन

इस ट्रेड समझौते को लेकर सबसे बड़ा सवाल इसकी पारदर्शिता पर उठ रहा है। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार प्रोथोम आलो के अनुसार, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच इस डील के लिए एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट यानी NDA साइन किया गया है। इसके चलते समझौते की शर्तें सार्वजनिक नहीं की गई हैं। जून 2025 में NDA साइन होने के कुछ महीनों बाद अमेरिका ने बांग्लादेश पर टैरिफ घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया था। गारमेंट सेक्टर से जुड़े कारोबारी इसे लेकर असमंजस में हैं। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BGMEA) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष इनामुल हक खान का कहना है कि चुनाव से पहले इस तरह की डील से उद्योग पर दूरगामी असर पड़ सकता है।

आयात-निर्यात का अंतर कम करना चाहता है अमेरिका

फिलहाल बांग्लादेश अमेरिका को करीब 6 बिलियन डॉलर का निर्यात करता है, जबकि आयात लगभग 2 बिलियन डॉलर का है। अमेरिका इस अंतर को कम करना चाहता है और इसके लिए वह बांग्लादेश को ज्यादा अमेरिकी उत्पाद खरीदने पर जोर दे रहा है। इनमें गेहूं, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न और कॉटन शामिल हैं। इसके साथ ही अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश चीन पर निर्भरता घटाए और अमेरिकी मिलिट्री इक्विपमेंट तथा ऑटोमोबाइल के लिए अपने बाजार को आसान बनाए। यूनुस सरकार 20 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 15 प्रतिशत कराने की कोशिश में है, लेकिन डील की शर्तें गुप्त होने से अनिश्चितता बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Feb 2026 12:19 pm

Hindi News / World / बांग्लादेश और अमेरिका के बीच बड़ा ट्रेड समझौता, टैरिफ घटाने पर रहेगा यूनुस सरकार का जोर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

कबूतरों को दाना डालने पर लगा 2 लाख का जुर्माना, सिंगापुर सरकार ने भारतीय महिला को सुनाई सजा

pigeons
विदेश

आरएसएफ ने अस्पताल पर बरसाए बम, 22 लोगों की दर्दनाक मौत

RSF attack in Sudan
विदेश

कुछ बड़ा होने वाला है! अमेरिका ने अपने नागारिकों से क्यों कहा-अभी के अभी छोड़ो ईरान

Donald Trump, Ali Khamenei
विदेश

‘हिजाब मुस्लिम महिलाओं की पहचान’…जोहरान ममदानी के बयान पर विवाद, ईरानी महिलाओं को लेकर उठे सवाल

Zohran Mamdani
विदेश

ताइवान को घेरने में जुटा चीन, समंदर और आसमान में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की बड़ी हलचल

Taiwan's Ministry of National Defense
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.