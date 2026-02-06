बांग्लादेश और अमेरिका के बीच बड़ा ट्रेड समझौता, टैरिफ घटाने पर रहेगा यूनुस सरकार का जोर

इस ट्रेड समझौते को लेकर सबसे बड़ा सवाल इसकी पारदर्शिता पर उठ रहा है। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार प्रोथोम आलो के अनुसार, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच इस डील के लिए एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट यानी NDA साइन किया गया है। इसके चलते समझौते की शर्तें सार्वजनिक नहीं की गई हैं। जून 2025 में NDA साइन होने के कुछ महीनों बाद अमेरिका ने बांग्लादेश पर टैरिफ घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया था। गारमेंट सेक्टर से जुड़े कारोबारी इसे लेकर असमंजस में हैं। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BGMEA) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष इनामुल हक खान का कहना है कि चुनाव से पहले इस तरह की डील से उद्योग पर दूरगामी असर पड़ सकता है।