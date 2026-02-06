6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘हिजाब मुस्लिम महिलाओं की पहचान’…जोहरान ममदानी के बयान पर विवाद, ईरानी महिलाओं को लेकर उठे सवाल

न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी के वर्ल्ड हिजाब डे पोस्ट ने वैश्विक बहस छेड़ दी है। आलोचकों का कहना है कि हिजाब का उत्सव ईरान जैसी जगहों पर महिला उत्पीड़न की सच्चाई को नजरअंदाज करता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Feb 06, 2026

Zohran Mamdani

जोहरान ममदानी (फोटो- एएनआई)

न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी अपनी कट्टर मानसिकता के लिए जाने जाते है। वह अक्सर अपने धार्मिक विचारों को लेकर खुलकर बयान देते है। इसी कड़ी में एक बार फिर ममदानी ने हिजाब को लेकर एक बयान दिया है जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। यह मामला वर्ल्ड हिजाब डे के मौके पर ममदानी के ऑफिस की तरफ से शेयर किए गए पोस्ट से जुड़ा है। इसमें लिखा गया था कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं की पहचान है। इस पोस्ट के सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर इसकी कड़ी आलोचना हो रही है और लोग ममजादी से ईरानी महिलाओं की स्थिति पर सवाल कर रहे है।

सोशल मीडिया पर आई प्रतिक्रियाओं की बाढ़

बता दें कि हर साल 1 फरवरी को वर्ल्ड हिजाब डे मनाया जाता है। इसी मौके पर न्यूयॉर्क सिटी ऑफिस ऑफ इमिग्रेंट अफेयर्स (NYC OIA) ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों की आस्था, पहचान और गर्व का शक्तिशाली प्रतीक है। पोस्ट में इसे मुस्लिम विरासत के उत्सव के रूप में बताया गया। इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने कहा कि जहां कुछ देशों में महिलाएं हिजाब पहनने का चुनाव कर सकती हैं, वहीं ईरान जैसे देशों में इसे कानूनन अनिवार्य किया गया है और इसका विरोध करने पर महिलाओं को गंभीर सजा झेलनी पड़ती है।

ईरानी अमेरिकी पत्रकार ने की आलोचना

ईरानी अमेरिकी पत्रकार और महिला अधिकार कार्यकर्ता मसीह अलीनेजाद ने भी इस पोस्ट की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संदेश ऐसा है जैसे उत्पीड़न करने वालों के साथ खड़ा होना। अलीनेजाद ने लिखा कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में रहते हुए हिजाब का जश्न देखना उनके लिए मानसिक यातना जैसा है, क्योंकि ईरान में महिलाएं हिजाब न पहनने पर जेल, गोली और मौत का सामना कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ममदानी की ओर से ईरानी महिलाओं के लिए सहानुभूति या समर्थन का एक शब्द भी नहीं आया, जो बेहद शर्मनाक है।

महसा अमिनी का हुआ जिक्र

इस विवाद में महसा अमिनी का नाम बार बार सामने आया। वर्ष 2022 में 22 वर्षीय महसा अमिनी की मौत ईरान की मोरैलिटी पुलिस की हिरासत में हुई थी, आरोप था कि उन्होंने हिजाब नियमों का सही पालन नहीं किया। उनकी मौत के बाद ईरान में महिला, जीवन, स्वतंत्रता के नारे के साथ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। महिलाओं ने सार्वजनिक रूप से हेडस्कार्फ जलाए और बाल काटकर विरोध जताया। महीनों चले इन प्रदर्शनों में 500 से अधिक लोगों की जान चली गई। आलोचकों का कहना है कि ऐसे हालात में हिजाब का उत्सव मनाना उन महिलाओं के दर्द की अनदेखी है जो आज भी अपनी पसंद के लिए जान गंवा रही हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Feb 2026 10:10 am

Hindi News / World / ‘हिजाब मुस्लिम महिलाओं की पहचान’…जोहरान ममदानी के बयान पर विवाद, ईरानी महिलाओं को लेकर उठे सवाल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

कुछ बड़ा होने वाला है! अमेरिका ने अपने नागारिकों से क्यों कहा-अभी के अभी छोड़ो ईरान

Donald Trump, Ali Khamenei
विदेश

ताइवान को घेरने में जुटा चीन, समंदर और आसमान में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की बड़ी हलचल

Taiwan's Ministry of National Defense
विदेश

हम सबसे ज्यादा पावरफुल हैं…ट्रंप के पोस्ट ने मचाई खलबली; भारत-पाक सैन्य संघर्ष का फिर लिया क्रेडिट

Donald Trump, Trump Truth Social post, Trump claims credit for stopping wars, India Pakistan conflict, Iran Israel war,
विदेश

नेपाल में दर्दनाक हादसा: 200 मीटर खाई में गिरी बारातियों की बस, 8 की मौत 45 घायल

Nepal bus accident
विदेश

सीमा पर नया खतरा: बांग्लादेश में चीन की ड्रोन फैक्ट्री, बढ़ी भारत की टेंशन?

China-Bangladesh Drone Cooperation
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.