‘हिजाब मुस्लिम महिलाओं की पहचान’…जोहरान ममदानी के बयान पर विवाद, ईरानी महिलाओं को लेकर उठे सवाल

इस विवाद में महसा अमिनी का नाम बार बार सामने आया। वर्ष 2022 में 22 वर्षीय महसा अमिनी की मौत ईरान की मोरैलिटी पुलिस की हिरासत में हुई थी, आरोप था कि उन्होंने हिजाब नियमों का सही पालन नहीं किया। उनकी मौत के बाद ईरान में महिला, जीवन, स्वतंत्रता के नारे के साथ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। महिलाओं ने सार्वजनिक रूप से हेडस्कार्फ जलाए और बाल काटकर विरोध जताया। महीनों चले इन प्रदर्शनों में 500 से अधिक लोगों की जान चली गई। आलोचकों का कहना है कि ऐसे हालात में हिजाब का उत्सव मनाना उन महिलाओं के दर्द की अनदेखी है जो आज भी अपनी पसंद के लिए जान गंवा रही हैं।