कुछ बड़ा होने वाला है! अमेरिका ने अपने नागारिकों से क्यों कहा-अभी के अभी छोड़ो ईरान

जारी बयान में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी नागरिक तुरंत ईरान छोड़ दें और ईरान से बाहर निकलने के लिए ऐसी योजना बनाएं जो अमेरिकी सरकार की मदद पर निर्भर न हो। बिना किसी पूर्व सूचना के उड़ानों के रद्द होने और यात्रा में व्यवधान की आशंका जताई गई है। नागरिकों से अपडेट के लिए सीधे अपनी एयरलाइंस से संपर्क करने को कहा गया है। यदि कोई नागरिक देश छोड़ने में असमर्थ है, तो उसे अपने निवास या किसी अन्य सुरक्षित इमारत में सुरक्षित स्थान तलाशने की सलाह दी गई है। साथ ही भोजन, पानी, दवाइयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडारण रखने को कहा गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि विदेशी मीडिया से बातचीत करने या विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें और वीडियो बनाने से बचें, क्योंकि इसे ‘जासूसी’ माना जा सकता है।