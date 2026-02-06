6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

विदेश

कुछ बड़ा होने वाला है! अमेरिका ने अपने नागारिकों से क्यों कहा-अभी के अभी छोड़ो ईरान

ईरान में बिगड़ते हालात के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए जारी की है। उन्हें इंटरनेट बंदी और उड़ाने रद्द को होने के बीच तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी है।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 06, 2026

Donald Trump, Ali Khamenei

डोनाल्ड ट्रंप और अली खामेनेई (Photo - IANS)

ईरान में तेजी से बिगड़ते सुरक्षा हालात और बड़े पैमाने पर जारी सरकार-विरोधी प्रदर्शनों के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। यूएस वर्चुअल एम्बेसी (Virtual U.S. Embassy in Iran) की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि देश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सड़कों की बंदी, सार्वजनिक परिवहन में बाधा और इंटरनेट सेवाओं के ठप होने की स्थिति बनी हुई है।

एडवाइजरी के अनुसार, ईरानी सरकार मोबाइल, लैंडलाइन और राष्ट्रीय इंटरनेट नेटवर्क तक पहुंच को लगातार प्रतिबंधित कर रही है। इसके साथ ही कई एयरलाइंस ने ईरान आने-जाने वाली उड़ानों को सीमित या रद्द कर दिया है। ऐसे हालात में अमेरिकी नागरिकों को संचार के वैकल्पिक साधनों की योजना बनाने और यदि सुरक्षित हो तो आर्मेनिया (Armenia) या तुर्किये (Türkiye) के रास्ते सड़क मार्ग से ईरान छोड़ने पर विचार करने की सलाह दी गई है। हालांकि अमेरिकी नागरिकों को अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान-ईरान सीमा क्षेत्र की यात्रा बिल्कुल न करने की सख्त सलाह दी गई है।

जारी बयान में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी नागरिक तुरंत ईरान छोड़ दें और ईरान से बाहर निकलने के लिए ऐसी योजना बनाएं जो अमेरिकी सरकार की मदद पर निर्भर न हो। बिना किसी पूर्व सूचना के उड़ानों के रद्द होने और यात्रा में व्यवधान की आशंका जताई गई है। नागरिकों से अपडेट के लिए सीधे अपनी एयरलाइंस से संपर्क करने को कहा गया है। यदि कोई नागरिक देश छोड़ने में असमर्थ है, तो उसे अपने निवास या किसी अन्य सुरक्षित इमारत में सुरक्षित स्थान तलाशने की सलाह दी गई है। साथ ही भोजन, पानी, दवाइयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडारण रखने को कहा गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि विदेशी मीडिया से बातचीत करने या विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें और वीडियो बनाने से बचें, क्योंकि इसे ‘जासूसी’ माना जा सकता है।

दोहरी नागरिकता वालों के लिए भी अलर्ट

अमेरिका ने दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) रखने वाले नागरिकों के लिए भी विशेष चेतावनी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि ईरानी सरकार दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देती, इसलिए ऐसे नागरिकों को केवल ईरानी पासपोर्ट के जरिए ही ईरान छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

यूएस पासपोर्ट दिखाने या अमेरिका से संबंध होने पर ईरानी अधिकारियों द्वारा पूछताछ, गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने का खतरा बताया गया है। अमेरिकी नागरिकों, विशेषकर दोहरी नागरिकता रखने वालों पर जासूसी या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए जाने की आशंका भी जताई गई है।

विशेषज्ञों का क्या कहना है?

अमेरिका द्वारा अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की चेतावनी ने वैश्विक स्तर पर रक्षा विशेषज्ञों और कूटनीतिक हलकों में चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह महज एक सामान्य सुरक्षा चेतावनी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी और गंभीर रणनीति छिपी हो सकती है। सुरक्षा विश्लेषकों के अनुसार, जब अमेरिका अपने नागरिकों को “सरकार की मदद पर निर्भर न रहने” और “तुरंत निकलने” की सलाह देता है, तो इसका संकेत यह होता है कि किसी संभावित सैन्य कार्रवाई या बड़े घटनाक्रम की आशंका बेहद करीब मानी जा रही है।

Published on:

06 Feb 2026 10:12 am

Hindi News / World / कुछ बड़ा होने वाला है! अमेरिका ने अपने नागारिकों से क्यों कहा-अभी के अभी छोड़ो ईरान

