आरएसएफ ने अस्पताल पर बरसाए बम, 22 लोगों की दर्दनाक मौत

सूडान (Sudan) में सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ - आरएसएफ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच चल रहे युद्ध की वजह से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच पावर के लिए 15 अप्रैल 2023 को युद्ध शुरू हुआ था, जिसकी वजह से अब तक सूडान में हज़ारों लोग मारे गए हैं। इस वजह से लाखों लोगों ने अपना घर गंवा दिया है जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। करोड़ों लोग खाने के संकट से गुज़र रहे हैं। सूडान में ज़्यादातर हमले आरएसएफ के लड़ाके ही करते हैं और अब एक बार फिर ऐसा ही मामला देखने को मिला है। आरएसएफ ने गुरुवार को दक्षिण कोर्डोफन (South Kordofan) में एक बार फिर भीषण हमला किया।