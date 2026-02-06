6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

आरएसएफ ने अस्पताल पर बरसाए बम, 22 लोगों की दर्दनाक मौत

Sudan Crisis: सूडान में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं और आए दिन कहीं न कहीं हमले हो रहे हैं। अब एक बार फिर आरएसएफ ने बमबारी करते हुए निर्दोष लोगों की जान ले ली है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 06, 2026

RSF attack in Sudan

RSF attack in Sudan (Photo - Washington Post)

सूडान (Sudan) में सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ - आरएसएफ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच चल रहे युद्ध की वजह से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच पावर के लिए 15 अप्रैल 2023 को युद्ध शुरू हुआ था, जिसकी वजह से अब तक सूडान में हज़ारों लोग मारे गए हैं। इस वजह से लाखों लोगों ने अपना घर गंवा दिया है जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। करोड़ों लोग खाने के संकट से गुज़र रहे हैं। सूडान में ज़्यादातर हमले आरएसएफ के लड़ाके ही करते हैं और अब एक बार फिर ऐसा ही मामला देखने को मिला है। आरएसएफ ने गुरुवार को दक्षिण कोर्डोफन (South Kordofan) में एक बार फिर भीषण हमला किया।

अस्पताल पर बरसाए बम

आरएसएफ ने गुरुवार को दक्षिण कोर्डोफन में अल-कुवेइक सैन्य अस्पताल (Al-Kuweik Military Hospital) पर ड्रोन्स से बम बरसाए। इस हमले से जोरदार धमाके हुए और हाहाकार मच गया। अस्पताल को भी इस हमले से भारी नुकसान हुआ।

22 लोगों की दर्दनाक मौत

अल-कुवेइक सैन्य अस्पताल पर आरएसएफ के हमले में 22 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ ही अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर और तीन अन्य स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं। सूडान के डॉक्टर्स नेटवर्क की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई।

8 लोग घायल

आरएसएफ के इस हमले में अल-कुवेइक सैन्य अस्पताल में मौजूद 8 लोग घायल भी हो गए। घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज चल रहा है।

ये भी पढ़ें

धमकियों के बाद बनी सहमति, अमेरिका और ईरान में होगी बातचीत
विदेश
Donald Trump and Ali Khamenei

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

06 Feb 2026 11:51 am

Published on:

06 Feb 2026 11:47 am

Hindi News / World / आरएसएफ ने अस्पताल पर बरसाए बम, 22 लोगों की दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

कबूतरों को दाना डालने पर लगा 2 लाख का जुर्माना, सिंगापुर सरकार ने भारतीय महिला को सुनाई सजा

pigeons
विदेश

बांग्लादेश और अमेरिका के बीच बड़ा ट्रेड समझौता, टैरिफ घटाने पर रहेगा यूनुस सरकार का जोर

Mohammad Yunus
विदेश

कुछ बड़ा होने वाला है! अमेरिका ने अपने नागारिकों से क्यों कहा-अभी के अभी छोड़ो ईरान

Donald Trump, Ali Khamenei
विदेश

‘हिजाब मुस्लिम महिलाओं की पहचान’…जोहरान ममदानी के बयान पर विवाद, ईरानी महिलाओं को लेकर उठे सवाल

Zohran Mamdani
विदेश

ताइवान को घेरने में जुटा चीन, समंदर और आसमान में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की बड़ी हलचल

Taiwan's Ministry of National Defense
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.