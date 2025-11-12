Delhi Blast: AI फेक वीडियो से Pak Propaganda तक मिसइनफॉर्मेशन का खतरनाक खेल

सबसे गंभीर, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स का दावा कि दिल्ली ब्लास्ट 'फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन' था, जिसका मकसद पड़ोसी देश को बदनाम करना है। पीआईबी ने इसे 'फर्जी और बेबुनियाद' करार देते हुए कहा "ऐसे मैसेज फॉरवर्ड न करें, प्रोपगैंडा को सफल न होने दें।" संदिग्ध कंटेंट की रिपोर्ट करें। दिल्ली पुलिस ने सभी पर चेतावनी जारी की है कि फर्जी वीडियोज और दावे जांच में बाधा डाल सकते हैं। ब्लास्ट के बाद कई पाकिस्तानी प्रोपेगैंडा अकाउंट सक्रिय हो गए हैं और लालकिले के पास हुए दिल्लीब्लास्ट को एक झूठा अभियान बताकर गलत सूचना फैलाकर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।