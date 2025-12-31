डिजिटल अरेस्ट : दंपती से 1 करोड़ 34 लाख की ठगी



एसपी कुमार के अनुसार बिहार के कुछ युवकों ने संगठित होकर आसाम के लोगों से जुड़े। इन लोगों ने दंपति के मोबाइल फोन पर मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते उनकी सिम का उपयोग बड़े फ्रॉड में होने का बताया। उन्हें कहा गया कि मुंबई स्थित कैनरा बैंक में लगभग 247 करोड़ की मनी लांड्रिंग हुई है। इसमें उनका आधारा कार्ड और अन्य दस्तावेज लगे हैं। उन्हें तत्काल गिरफ्तारी का भय दिखाते हुए वाट्सएप कॉल के माध्यम से मानसिक दबाव में लिया। उनसे आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज लेकर उनके मोबाइल में सिगनल एप इंस्टाल करवाकर वीडियो कॉल में बताया कियहां उन्होंने न्यायालय जैसा सेटअप, जज, वकील और गवाहों नाटकीय दृश्य दिखाकर दंपति 15 नवंबर से 12 दिसंबर तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। इस दौरान उनके खातों से 1 करोड़ 34 लाख 50 हजार रुपए भय दिखाकर अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए। उन्हें भय दिखाने के दौरान पूरी जानकारी लेकर बताया कि पुत्र जो कनाड़ा में रहता है उसे इंडिया नहीं आने देंगे। एकमात्र बेटे को वापस नहीं आने के भय से दंपति उनके बताए खातों में राशि ट्रांसफर करते गए।